Союз турфирм Эстонии: вводить в Таллинне налог на туристов еще рано

«Эстонское государство, туристические организации и предприятия турсектора долгие годы вело самоотверженную работу, чтобы представить Эстонию как привлекательную для туристов страну на ближних и дальних туристических рынках. Заботливо посеянные семена начали давать первые всходы — мы видим, что все больше туристов из стран Азии и Америки находит сюда дорогу, однако рано спешить снимать уже первый урожай. Таллинн на сегодня ни в масштабах Европы, ни тем более всего мира еще не является сильным туристическим магнитом. В то же время, цены на размещение в гостиницах на сегодня уже достаточно высоки и за счет этого Эстония теряет своих туристов, которые предпочитают ехать в более дешевые Латвию и Литву», - отметила в переданном BNS пресс-релизе президент Соза Мерике Халлик.

«На сегодня наша основная клиентура из числа ночующих в Эстонии зарубежных туристов состоит из гостей из Финляндии, России и Латвии. Любое повышение цен и удорожание их расходов здесь значительно скажется на их решениях оставаться на ночлег здесь, покупать здесь товары и услуги. Это наглядно проявилось в последствиях недавнего повышения ставок акцизов, — напомнила Халлик. — В ситуации, когда у наших ближайших соседей — в Латвии, Швеции, Финляндии — туристического налога нет, решение ввести туристический налог является недальновидным шагом, который скажется не только на столице, но на туристическом секторе во всей Эстонии».

Халлик призвала шире взглянуть на нынешнюю инфраструктуру туризма в Эстонии и сформировать сеть самых необходимых ее элементов — от качественно выполненных общественных туалетов до информационных табличек на нескольких языках на важнейших транспортных узлах и крупнейших туристических объектах.

«На сегодня туризм в Таллинне еще молод, но уже успешен. Пусть он еще подрастет и созреет, только тогда будет смысл говорить о возможном введении туристического налога», - отметила Халлик.

Председатель Таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт считает, что городу следует подумать о введении налога туристов — например, на тех, кто ночует в Таллинне — по его словам, даже совсем крошечный сбор обернулся бы для городской кассы дополнительными миллионами евро.

«Для того, чтобы Таллинн был международно признанным и привлекательным пунктом назначения для отдыха и проведения конференций, город постоянно вносит инвестиции как в городскую среду, так и в устойчивое развития туристической сферы, а также широко поддерживает различные международные культурные и спортивные мероприятия, которые привлекают в Эстонию многочисленных зарубежных гостей», - процитировала пресс-служба горсобрания выступление Кылварта на открытии осенней сессии городского собрания.

По словам Кылварта, туристический сбор мог бы быть оптимальным, оставаясь незаметным для кошелька туриста, но в то же время доставляя городу доход. «Даже если мы установим туристический налог в 1 евро за проведенную в гостинице ночь, это принесет городу дополнительно до 2,8 млн евро в год», - сказал председатель Таллиннского горсобрания.