Вице-мэр Таллинна призвал восстановить комиссии по делам несовершеннолетних

"Государство пошло по пути либерализма и ликвидировало комиссии по делам несовершеннолетних, но мы сегодня видим, что нужно срочно восстанавливать положение, когда за одним столом собираются руководитель школы и полицейский, родитель и ребенок, социальный работник и представитель министерства юстиции", - сказал Мёльдер и добавил, что сборища молодежных компаний - проблема далеко не только Таллинна, поэтому тот же вопрос стоило бы взвесить и в Тарту, и в Пярну, и в Кейла.

По словам Мельдера, сегодняшнее законодательное регулирование не позволяет этого, но Таллинн не намерен ни отрицать, ни скрывать проблему и хочет восстановить комиссии своим постановлением, чтобы они стали местом, где можно хоть в какой-то степени призвать подростков к порядку.

Мёльдер поставил вопрос и о расширении прав и полномочий муниципальных полицейских, аналогично полицейским государственным и их помощникам. Тогда город располагал бы ресурсом, способным быстро реагировать на возникающие проблемы и действовать столь же эффективно, как помощники полицейского.