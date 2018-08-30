Чт, 30.08.2018
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Вице-мэр Таллинна призвал восстановить комиссии по делам несовершеннолетних

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Ööl vastu laupäeva tuli politseil tegelda mitme noortekambaga, kes rikkusid öörahu ja avalikku korda.

ФОТО: Mikk Mihkel Vaabel

Для возвращения на путь нормальной жизни соскочивших с него подростков надо возродить комиссии по делам несовершеннолетних - с таким предложением выступил на созванном в четверг круглом столе, посвященном участившимся случаям появления молодежных хулиганствующих группировок, вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, курирующий социальные вопросы.

"Государство пошло по пути либерализма и ликвидировало комиссии по делам несовершеннолетних, но мы сегодня видим, что нужно срочно восстанавливать положение, когда за одним столом собираются руководитель школы и полицейский, родитель и ребенок, социальный работник и представитель министерства юстиции", - сказал Мёльдер и добавил, что сборища молодежных компаний - проблема далеко не только Таллинна, поэтому тот же вопрос стоило бы взвесить и в Тарту, и в Пярну, и в Кейла.

По словам Мельдера, сегодняшнее законодательное регулирование не позволяет этого, но Таллинн не намерен ни отрицать, ни скрывать проблему и хочет восстановить комиссии своим постановлением, чтобы они стали местом, где можно хоть в какой-то степени призвать подростков к порядку.

Мёльдер поставил вопрос и о расширении прав и полномочий муниципальных полицейских, аналогично полицейским государственным и их помощникам. Тогда город располагал бы ресурсом, способным быстро реагировать на возникающие проблемы и действовать столь же эффективно, как помощники полицейского.

Все упирается в нежелание министерства юстиции расширять права муниципальной полиции, что серьезно осложняет решение проблемы, считает вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер.

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