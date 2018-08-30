Чт, 30.08.2018
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Тармо Таммисте о ситуации в Центристской партии и о моде на Нарву

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Мэр Нарвы Тармо Таммисте в своём кабинете

ФОТО: Nikolai Andrejev

Мэр Нарвы Тармо Таммисте в интервью Rus.Postimees рассказывает о визите президента, об изменении имиджа города и о ситуации, сложившейся в Нарвском округе Центристской партии.

- Сейчас президент Эстонии Керсти Кальюлайд работает в Нарве. Чего вы ожидаете от этого длительного визита?

- Хотел бы всё-таки сказать, что президент работает не в Нарве, президент работает в Ида-Вирумаа. И то, что она выбрала местом своей дислокации Нарву, это очень важно, и это очень хороший шаг с её стороны. Чего я ожидаю? А чего я или кто-то другой должен ожидать от этого визита? Президент - это первое лицо государства. Она решила, что хочет приехать и работать в нашем уезде, в наших городах. Но президент - не волшебник.

- Есть ощущение, что интерес к Нарве в остальной Эстонии резко вырос. Конечно, во многом это связано с временным переездом сюда президента. Но проходят ведь и культурные события общеэстонского уровня. Можно даже слышать, что появилась “мода на Нарву”. Как вы думаете, сможет ли город использовать эту “моду” для своего развития?

- Я думаю, город её уже использует. Я уверен на сто процентов, что если бы не было такого большого подъёма интереса к нашему городу именно в позитивном ракурсе, “Кремлёвские соловьи” сюда бы не приехали. За этот год удалось очень сильно изменить имидж Нарвы, сломать те рамки, которые были всегда: Ида-Вирумаа - это что-то плохое, Нарва - это тоже что-то плохое. Я думаю, что многое изменилось с тех пор, как мы заявили, что хотим стать Культурной столицей Европы в 2024 году, и сюда приехало много дипломатов, приехала президент, которая выразила поддержку. Крупные мероприятия, которые проходили и будут ещё проходить, являются причиной, по которой люди сюда приезжают. Того, что здесь есть какие-то старые дома, замок и река - недостаточно. Надо, чтобы здесь было что-то, что действительно может привлекать людей. И я очень рад, что наши совместные с владельцами Кренгольма идеи воплощаются в жизнь, сам Кренгольм возвращается к жизни. Раньше Кренгольм и Нарва - эти слова для всех означали одно и то же. И теперь очень многие люди, которые никогда не были в Нарве, приезжают, открывают для себя этот город. Я никогда не ищу негатива, но вот искать позитив сейчас не нужно - все отзывы очень хорошие.

- То есть, вы полагаете, что толчком к изменению имиджа стало именно решение бороться за титул Культурной столицы Европы 2024?

- Я думаю, что это было одним из моментов, который повлиял.

- А если интерес схлынет также неожиданно, как и появился?

- Такой вопрос мне непонятен, честно говоря. Я думаю, раз этот процесс запущен, теперь надо заниматься тем, чтобы интерес не погас. Это не какой-то одноразовый проект “Лето 2018 года”.

- Значит, мы можем ожидать очередного всплеска интереса к городу, когда Нарва пример титул Осенней столицы. Как это будет?

- В этом году всё это будет выглядеть немного не так, как раньше. Мы задействовали Tallinn Music Week, который будет проводить короткий фестиваль 21-23 сентября - тоже на территории Кренгольма. Туда приезжает, скажем так, элита современной музыки, артисты такого уровня, которых в Нарве никогда не было. Возможно, это больше для молодого поколения, хотя смогут приходить все.

- Кренгольмская мануфактура превращается в важную культурную площадку?

- Сами владельцы Кренгольма говорят именно о таких планах.

- Здесь может получиться что-то подобное таллиннскому кварталу Теллискиви?

- Вполне. И сами здания, само расположение гораздо интереснее, чем в таллиннском “Культурном котле”. Это как раз возможность найти новое применение такому важному символу Нарвы, чтобы там снова начали гореть огни, и туда снова приходили люди.

- Прекрасно, что сейчас все говорят о позитивных новостях из Нарвы, но совсем недавно активнее всего обсуждался выход большой группы депутатов горсобрания из Центристской партии. Что вы думаете об этой ситуации?

- Я не хотел бы комментировать это. Каждый человек сам принимает такие решения. Выход из партии - это серьёзный шаг. И из тех людей, которые вышли из партии, каждый, видимо, посчитал, что это необходимо. Конечно, там была и эмоциональная сторона, но я это комментировать никак не могу.

- В ваших отношениях с Центристской партией это ничего не меняет? Вы остаётесь в партии?

- На меня никто не давил, чтобы я вышел из этой партии. И да, я сейчас - член Центристской партии.

- И как член Центристской партии вы видите проблему для её местной организации в том, что произошло?

- Конечно вижу, конечно. В данной ситуации дело пошло так, что 80% правления местной организации вышли из партии. Это активные члены. И сейчас я знаю, что и другие люди на этой волне выходили. Конечно, это проблема.

- И каковы перспективы её решения?

- Мне трудно сказать. Мы не собирались после выхода наших людей из партии. Я знаю, что Яна Тоом должна приехать… Обсудим вопрос.

- А сама суть проблемы? Насколько я понимаю, многие, возможно, большинство депутатов имеют отношение к тому или иному муниципальному предприятию. Я лично помню только пару случаев на сессиях горсобрания, когда Алексей Воронов (руководитель муниципального предприятия Narva Vesi и лидер правящей фракции в горсобрании - прим. ред.) заявлял, что он не будет участвовать в голосовании по вопросам, связанным с Narva Vesi, чтобы избежать конфликта интересов. В остальных случаях - никто не знал, что в подобных ситуациях нельзя участвовать в голосовании? Юристы не подсказали? Или причина в чём-то другом? Как возникла эта проблема?

- Вы знаете, я не буду это комментировать. У меня есть своё мнение об этом, но комментировать это я не буду.

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