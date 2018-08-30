Тармо Таммисте о ситуации в Центристской партии и о моде на Нарву

- Сейчас президент Эстонии Керсти Кальюлайд работает в Нарве. Чего вы ожидаете от этого длительного визита?

- Хотел бы всё-таки сказать, что президент работает не в Нарве, президент работает в Ида-Вирумаа. И то, что она выбрала местом своей дислокации Нарву, это очень важно, и это очень хороший шаг с её стороны. Чего я ожидаю? А чего я или кто-то другой должен ожидать от этого визита? Президент - это первое лицо государства. Она решила, что хочет приехать и работать в нашем уезде, в наших городах. Но президент - не волшебник.

- Есть ощущение, что интерес к Нарве в остальной Эстонии резко вырос. Конечно, во многом это связано с временным переездом сюда президента. Но проходят ведь и культурные события общеэстонского уровня. Можно даже слышать, что появилась “мода на Нарву”. Как вы думаете, сможет ли город использовать эту “моду” для своего развития?

- Я думаю, город её уже использует. Я уверен на сто процентов, что если бы не было такого большого подъёма интереса к нашему городу именно в позитивном ракурсе, “Кремлёвские соловьи” сюда бы не приехали. За этот год удалось очень сильно изменить имидж Нарвы, сломать те рамки, которые были всегда: Ида-Вирумаа - это что-то плохое, Нарва - это тоже что-то плохое. Я думаю, что многое изменилось с тех пор, как мы заявили, что хотим стать Культурной столицей Европы в 2024 году, и сюда приехало много дипломатов, приехала президент, которая выразила поддержку. Крупные мероприятия, которые проходили и будут ещё проходить, являются причиной, по которой люди сюда приезжают. Того, что здесь есть какие-то старые дома, замок и река - недостаточно. Надо, чтобы здесь было что-то, что действительно может привлекать людей. И я очень рад, что наши совместные с владельцами Кренгольма идеи воплощаются в жизнь, сам Кренгольм возвращается к жизни. Раньше Кренгольм и Нарва - эти слова для всех означали одно и то же. И теперь очень многие люди, которые никогда не были в Нарве, приезжают, открывают для себя этот город. Я никогда не ищу негатива, но вот искать позитив сейчас не нужно - все отзывы очень хорошие.

- То есть, вы полагаете, что толчком к изменению имиджа стало именно решение бороться за титул Культурной столицы Европы 2024?

- Я думаю, что это было одним из моментов, который повлиял.

- А если интерес схлынет также неожиданно, как и появился?

- Такой вопрос мне непонятен, честно говоря. Я думаю, раз этот процесс запущен, теперь надо заниматься тем, чтобы интерес не погас. Это не какой-то одноразовый проект “Лето 2018 года”.