Видео: судья удушил бойца ММА после нокаута

Рефери Армен Ананян применил удушающий прием против бойца смешанного стиля (ММА) Рената Лятифова, проводившего поединок с хорватом Карло Капутом на турнире Крым Rush «Прощай, оружие». Видео появилось на YouTube-канале МАТЧ ТУБ.

Капут отправил Лятифова в нокаут первым ударом, после чего проигравший атаковал судью, который был вынужден применить удушающий прием.