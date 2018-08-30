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Видео: судья удушил бойца ММА после нокаута

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Соревнование MMA. Иллюстративное фото.

ФОТО: LILLIAN SUWANRUMPHA/Scanpix

Проигравший нокаутом боец ММА решил нетрадиционным способом выместить обиду. К несчастью, рефери также неплохо владеет боевыми искусствами.

Рефери Армен Ананян применил удушающий прием против бойца смешанного стиля (ММА) Рената Лятифова, проводившего поединок с хорватом Карло Капутом на турнире Крым Rush «Прощай, оружие». Видео появилось на YouTube-канале МАТЧ ТУБ.

Капут отправил Лятифова в нокаут первым ударом, после чего проигравший атаковал судью, который был вынужден применить удушающий прием.

Непобежденный хорват одержал восьмую победу в карьере. Представляющий Украину Лятифов потерпел 24-е поражение в карьере при 34 победах.

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