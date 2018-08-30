Гроссмейстер на сцене, или Как сохранить свободу между двумя диктатурами

- Почему именно Пауль Керес оказался в центре вашего внимания?

- Он был редким талантом, который не чувствовал государственных границ и систем, служил примером для людей вне зависимости от пола, национальности и уровня развития. Великим его делала любовь и посвященность без остатка дару, который был дан ему свыше и который он принимал с глубоким смирением. Это те человеческие качества, которые надо ценить. Представители многих поколений помнят Кереса прежде всего как шахматиста и в меньшей степени - как уникального человека. Мне показалось, что мы недостаточно поняли величие Кереса и недостаточно выразили уважение к его влиянию. Мы хотели это исправить, и наша команда решила углубиться в архив, оставшийся после Кереса, чтобы понять, что он чувствовал, когда играл.

Репетиция балета "Керес". ФОТО: Тина Бычкова

Балет получился элегантный, отточенный и эстетичный, чем-то похожий на шахматы. Шахматы привлекательны, когда на первый взгляд спокойный игрок излучает силу, поэтому мы хотели достичь с помощью танца на сцене тех состояний, которые Керес мог испытывать как талантливый человек, живший в сложное историческое время. Шахматы – это бескровная битва между двумя людьми на маленькой доске. Керес играл в шахматы, но и с ним играли в шахматы. Большую часть своей гроссмейстерской жизни он прожил в золотой клетке.

- При выборе героя и сюжета больше сыграл роль масштаб личности, время, в которое пришлось жить герою, или «визуальность» шахмат, которые создают особую эстетику и которые удобно обыгрывать в балете?

- Шахматы веками вдохновляли многих, в том числе хореографов, но эти всполохи были слабоватыми. Кажется, шахматы должны оставаться на шахматной доске. Мы не хотели повторять эту ошибку. Естественно, свою роль сыграл и масштаб личности Кереса, и турбулентность времени, в которое его занесла судьба. Шахматы сыграли здесь второстепенную роль. Они – скорее система и средство, с помощью которого можно искать лучшие сценические возможности – ходы (диагонали, движения по флангам и вперед-назад), нумерологическая система е2, е4 и т.д.

ФОТО: Тина Бычкова

- У вас не было искушения увидеть в танцовщиках шахматные фигуры?

- К сожалению, я испытал на себе несколько танцевальных представлений, где танцовщики изображали как бы шахматные фигуры. Ни одна из этих попыток не была удачной. Мы считаем, что шахматы столь эгоистичны по существу, что их нельзя в совершенстве перенести с шахматной доски на сцену. В процессе подготовки мы больше думали о том, что мог чувствовать Керес во время игры и как играли им самим посреди трагических исторических событий. Да, зритель видит эстетические линии балета, но они изгибаются и обрываются, чтобы выразить драматические состояния в человеке.

- Чем балетная партия отличается от шахматной?