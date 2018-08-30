Гроссмейстер на сцене, или Как сохранить свободу между двумя диктатурами

Балетный мир не остается в стороне от празднования столетия Эстонии. 3 сентября артисты балета театра «Эстония», музыканты YXUS Ensemble и Камерный хор Эстонской филармонии отметят юбилейный год постановкой «Керес», посвященной знаменитому эстонскому шахматисту. Rus.Postimees побеседовал о ней с постановщиком балета Теэтом Каском.
- Почему именно Пауль Керес оказался в центре вашего внимания?
- Он был редким талантом, который не чувствовал государственных границ и систем, служил примером для людей вне зависимости от пола, национальности и уровня развития. Великим его делала любовь и посвященность без остатка дару, который был дан ему свыше и который он принимал с глубоким смирением. Это те человеческие качества, которые надо ценить. Представители многих поколений помнят Кереса прежде всего как шахматиста и в меньшей степени - как уникального человека. Мне показалось, что мы недостаточно поняли величие Кереса и недостаточно выразили уважение к его влиянию. Мы хотели это исправить, и наша команда решила углубиться в архив, оставшийся после Кереса, чтобы понять, что он чувствовал, когда играл.
Балет получился элегантный, отточенный и эстетичный, чем-то похожий на шахматы. Шахматы привлекательны, когда на первый взгляд спокойный игрок излучает силу, поэтому мы хотели достичь с помощью танца на сцене тех состояний, которые Керес мог испытывать как талантливый человек, живший в сложное историческое время. Шахматы – это бескровная битва между двумя людьми на маленькой доске. Керес играл в шахматы, но и с ним играли в шахматы. Большую часть своей гроссмейстерской жизни он прожил в золотой клетке.
- При выборе героя и сюжета больше сыграл роль масштаб личности, время, в которое пришлось жить герою, или «визуальность» шахмат, которые создают особую эстетику и которые удобно обыгрывать в балете?
- Шахматы веками вдохновляли многих, в том числе хореографов, но эти всполохи были слабоватыми. Кажется, шахматы должны оставаться на шахматной доске. Мы не хотели повторять эту ошибку. Естественно, свою роль сыграл и масштаб личности Кереса, и турбулентность времени, в которое его занесла судьба. Шахматы сыграли здесь второстепенную роль. Они – скорее система и средство, с помощью которого можно искать лучшие сценические возможности – ходы (диагонали, движения по флангам и вперед-назад), нумерологическая система е2, е4 и т.д.
- У вас не было искушения увидеть в танцовщиках шахматные фигуры?
- К сожалению, я испытал на себе несколько танцевальных представлений, где танцовщики изображали как бы шахматные фигуры. Ни одна из этих попыток не была удачной. Мы считаем, что шахматы столь эгоистичны по существу, что их нельзя в совершенстве перенести с шахматной доски на сцену. В процессе подготовки мы больше думали о том, что мог чувствовать Керес во время игры и как играли им самим посреди трагических исторических событий. Да, зритель видит эстетические линии балета, но они изгибаются и обрываются, чтобы выразить драматические состояния в человеке.
- Чем балетная партия отличается от шахматной?
- Можно заметить, что балет выдержан, у него свои правила и определенные траектории движения – так и в шахматах. Если задача балета – выразить с помощью описанных свойства эмоции, чувства и характеры, то шахматы с их правилами требуют противоположного – совершенно бесстрастного выражения лица и языка тела, чтобы не выдать своего состояния. Поэтому мы посчитали, что именно это позволяет проникнуть в образ Кереса и глубже понять гроссмейстера.
- В чем, на ваш взгляд, заключается основной трагизм эпохи, в которой существует главный герой?
- Человек по своей сути нуждается в свободе принятия решений и в самом ощущении свободы. Все проблемы и трагедии человечества в той или иной мере связаны с нарушением человеческой свободы. Керес жил в то время, когда на Западе и Востоке доминировали власти, построенные на идеологиях, в которых человек был всего лишь цифрой. В ДНК человека закодировано, что он должен быть личностью, которому нужна свобода самостоятельно принимать решения и действовать. Великий дар Кереса и его любовь к своему делу позволили ему взять на себя ответственность за свой талант и поделиться результатом с другими. Керес доказал, что если человек полностью осознает свое призвание и умеет его ценить, то независимо от культурной среды и государственного устройства человек сохраняет чувство внутреннего достоинства, заслуживая уважение других.
Балет «Керес» вошел в программу музыкальных событий, посвященных столетию Эстонской Республики. Показы постановки состоятся 3 и 10 сентября в театре «Эстония» и 9 сентября в Тарту на фестивале «Драма». Этой осенью балет можно будет также увидеть в Хельсинки, а в 2019 году – в Нарве, где родился Керес. К балету проявили интерес и продюсеры из Азии, которую приедут в Эстонию на премьеру.
Композиторы: Тимо Стейнер и Сандер Мёлдер, сценография: архитектор Юллар Марк, музыкальный руководитель: Каспарс Путниньш, либретист: Андри Лууп, художник по свету: Маргус Вайгур, художник видео: Таави Мийсу Варм, художник по звуку: Каарел Тамра. На сцене будут выступать шесть артистов балета, в постановке также примут участие музыканты YXUS Ensemble и Камерный хор Эстонской филармонии в полном составе.