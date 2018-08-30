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Закрывается автостоянка у "Русалки"

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Памятник «Русалка» в Таллинне.

ФОТО: Eero Vabamägi

С 6 сентября закрывается автостоянка у "Русалки", а уже 3-5 сентября будут установлены ограждения со стороны моря и другие средства организации движения, обеспечивающие безопасность его участников, передает Раэпресс.

В дни установки ограждений пешеходные дорожки и стоянка еще будут открыты. Но 6 сентября уже начнутся фрезерование асфальта на стоянке и прокладка временных дорожек для пешеходов. В районе памятника будет установлен к 10 сентября и временный светофор. С этого дня ограждено будет все пространство прокладки улицы Рейди со стороны Русалки и начнутся вскрышные работы.  Доступ пешеходов к памятнику "Русалке" будет обеспечен.

Участников движения просят строго руководствоваться временными средствами организации движения.

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