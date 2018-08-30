Юри Ратас: Центристская партия говорит одно и то же и эстонцам, и русским

«Обращения направляются одинаковые, и если это не так, то за такое следует нести ответственность», - сказал Ратас в четверг на пресс-конференции после заседания правительства, имея в виду, среди прочего, и недавний случай с бывшим министром по делам госуправления, центристом Михаилом Корбом, который во время выступления перед русскоязычными жителями Хаапсалу высказал сомнения в необходимости НАТО и по этой причине вынужден был уйти из правительства.

Ратас подчеркнул, что Центристская партия накануне выборов будет выступать так же, как она это делала и в правительстве «на год и десять месяцев». Он добавил, что в рамках предвыборной кампании не хочет разделять людей на разные языковые группы.

Премьер заверил, что не поддерживает возможность того, что накануне выборов различные политические силы начнут предлагать представителям разных языковых групп различные по форме и содержанию идеи.

В то же время, Центристскую партию прежде обвиняли в том, что к русскоязычным гражданам Эстонии она обращается совсем не с теми идеями, что к гражданам-эстонцам.

В четверг на пресс-конференции Ратас также осудил высказанное членом правления партии, евродепутатом Яной Тоом мнение о том, что введение в 1940 году в Эстонии советской власти было чем-то вроде «цветных революций» образца 2000 годов.