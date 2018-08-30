Ел допинг и гордился: откровения немецкого легкоатлета

"Я употреблял допинг и знал об этом. Сначала я отрицал, что когда-либо принимал запрещенные препараты, затем я говорил, что ничего не знаю об этом, но оба ответа были ложью. Для меня это было похоже на достижение следующего уровня. Употребление допинга означало, что я попаду в команду и буду хорошо выступать", - написал Шенк в своей книге.