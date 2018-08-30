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Ел допинг и гордился: откровения немецкого легкоатлета

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Olympiasieger Christian Schenk (DDR, 2.v.re.) jubelt

ФОТО: imago sportfotodienst / imago/Sven Simon

Олимпийский чемпион 1988 года в десятиборье Кристиан Шенк, выступавший за сборную ГДР, признался в сознательном употреблении запрещенных препаратов. Фрагменты его скандальной автобиографии, которая увидит свет в сентябре, опубликовало немецкое издание Bild.

"Я употреблял допинг и знал об этом. Сначала я отрицал, что когда-либо принимал запрещенные препараты, затем я говорил, что ничего не знаю об этом, но оба ответа были ложью. Для меня это было похоже на достижение следующего уровня. Употребление допинга означало, что я попаду в команду и буду хорошо выступать", - написал Шенк в своей книге.

По словам олимпионика, за обедом в тренировочном лагере члены сборной получали специальные таблетки, которые сами легкоатлеты называли Smarties. Некоторые из них содержали запрещенный препарат "орал-туринабол", который и должен был вывести атлетов на качественно новый уровень достижений.

Шенк также рассказал, что в более позднем возрасте впал в глубокую депрессию и думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Помимо олимпийского золота Сеула в активе 53-летнего Шенка есть награды чемпионатов мира и Европы, где он выступал уже в составе объединенной команды Германиипередает newsru.com.

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