Чт, 30.08.2018
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Смерть Кобзона: в соцсетях прощаются с легендой советской эстрады

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Иосиф Кобзон.

ФОТО: Scanpix

Сегодня мир потрясло известие о смерти знаковой фигуры советской эстрады Иосифа Кобзона. Знаменитости уже начали выражать соболезнования в соцсетях. Алексей Венедиктов и Тина Канделаки одними из первых прокомментировали в Twitter грустную новость.

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