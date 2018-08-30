Смерть Кобзона: в соцсетях прощаются с легендой советской эстрады

Сегодня мир потрясло известие о смерти знаковой фигуры советской эстрады Иосифа Кобзона. Знаменитости уже начали выражать соболезнования в соцсетях. Алексей Венедиктов и Тина Канделаки одними из первых прокомментировали в Twitter грустную новость.
#МУЗНовости Культовому артисту было 80 лет. Выражаем соболезнования родным и близким🙏👉 https://t.co/dwsJmusN8f pic.twitter.com/83cWPVhJgU— МУЗ-ТВ (@muz_tv) 30 августа 2018 г.
Кобзон. Светлая память. Мне кажется, нет человека, среди моих знакомых, кому он лично или косвенно не помог. Я ему однажды на Хануке сказала, что он как большая звезда, от которой нити ведут к самым отдалённым уголкам страны и сердцам живущих в ней людей.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 30 августа 2018 г.
До всех мог дотянуться, выслушать, вовлечься. Последний из могикан. Олицетворение 20 века и тех качеств, масштаба и роли личности, которых в 21 веке встретить все сложнее.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 30 августа 2018 г.
Прощайте, Иосиф Давыдович...
Умер Кобзон ( Гамов из КП, его друг)— Алексей Венедиктов (@aavst) 30 августа 2018 г.
Умер Иосиф Кобзон. Эпоха. Великий. Глубокие соболезнования родным и близким... pic.twitter.com/xYwDDnzrfV— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 30 августа 2018 г.