Смерть Кобзона: в соцсетях прощаются с легендой советской эстрады

Кобзон. Светлая память. Мне кажется, нет человека, среди моих знакомых, кому он лично или косвенно не помог. Я ему однажды на Хануке сказала, что он как большая звезда, от которой нити ведут к самым отдалённым уголкам страны и сердцам живущих в ней людей.