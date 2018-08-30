Чт, 30.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Отъявленный педофил по прозвищу Тварь снова на свободе

Отъявленный педофил по прозвищу Тварь снова на свободе

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Яанус Рохуметс, также известный как Elukas.

ФОТО: Politsei

Начиная со вчерашнего дня, 29 августа, Яанус Рохеметс по прозвищу Тварь, отбывший девять лет в тюрьме за изнасилование десятерых маленьких детей, снова на свободе, пишет Postimees.

До заключения маньяк безнаказанно действовал в течение 17 лет, за которые он совершил различные преступления сексуального характера в отношении десяти детей. Самым маленьким было менее пяти лет.

На информационных носителях, которые использовал Рохуметс, сотрудники службы защиты детей Пыхьяской префектуры обнаружили более 2000 фотографий с изображением детей младше 14 лет в эротических ситуациях.

Яануса Рохуметса обвиняли в изнасиловании детей, в насильственном удовлетворении половой страсти с лицами младше шести лет, в использовании детей для создания порнографического произведения и детской порнографии и в ее распространении.

Не захотел выходить на свободу раньше срока

Прошлой осенью Тартуский уездный суд рассматривал вопрос о досрочном освобождении Яануса Рохуметса, но счел, что эта мера была бы необоснованной.

С точки зрения суда, такое решение было принято с учетом прежнего образа жизни Рохуметса, обстоятельств совершения преступлений и отчасти условий жизни, которые были бы у него после выхода на свободу. Из-за отсутствия места жительства над Рохуметсом не было бы возможности осуществлять уголовный надзор.

На свободу не рвался и сам Рохуметс, заявив на заседании, что ему негде жить.

Рохуметса окончательно признали виновным в декабре 2010 года. В мае того же года его признал виновным Харьюский уездный суд, приговоривший Рохуметса к восьми годам тюремного заключения. В октябре Таллиннский окружной суд добавил к этому сроку еще один год.

Рохуметса дважды наказывали в уголовном порядке, это его второе заключение. Срок длился с 31 августа 2009 по 29 августа 2018 года.

Яанус Рохуметс.

ФОТО: Albert Truuväärt

Читать также

Актуально

НАВЕРХ