Отъявленный педофил по прозвищу Тварь снова на свободе

До заключения маньяк безнаказанно действовал в течение 17 лет, за которые он совершил различные преступления сексуального характера в отношении десяти детей. Самым маленьким было менее пяти лет.

На информационных носителях, которые использовал Рохуметс, сотрудники службы защиты детей Пыхьяской префектуры обнаружили более 2000 фотографий с изображением детей младше 14 лет в эротических ситуациях.

Яануса Рохуметса обвиняли в изнасиловании детей, в насильственном удовлетворении половой страсти с лицами младше шести лет, в использовании детей для создания порнографического произведения и детской порнографии и в ее распространении.

Не захотел выходить на свободу раньше срока

Прошлой осенью Тартуский уездный суд рассматривал вопрос о досрочном освобождении Яануса Рохуметса, но счел, что эта мера была бы необоснованной.

С точки зрения суда, такое решение было принято с учетом прежнего образа жизни Рохуметса, обстоятельств совершения преступлений и отчасти условий жизни, которые были бы у него после выхода на свободу. Из-за отсутствия места жительства над Рохуметсом не было бы возможности осуществлять уголовный надзор.

На свободу не рвался и сам Рохуметс, заявив на заседании, что ему негде жить.

Рохуметса окончательно признали виновным в декабре 2010 года. В мае того же года его признал виновным Харьюский уездный суд, приговоривший Рохуметса к восьми годам тюремного заключения. В октябре Таллиннский окружной суд добавил к этому сроку еще один год.

Рохуметса дважды наказывали в уголовном порядке, это его второе заключение. Срок длился с 31 августа 2009 по 29 августа 2018 года.