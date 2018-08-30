Ректор Евроакадемии не стал комментировать решение оставить вуз без аккредитации

Ректор вуза Юри Мартин не стал комментировать эту тему.

«Я не хочу давать какие-либо комментарии, поскольку многие вопросы еще только решаются, - сказал Мартин в четверг BNS. - Если смотреть с юридической точки зрения, то станет очевидно, что многое еще наполовину не решено».

В ответ на вопрос, когда он смог бы прокомментировать решение оставить вуз без аккредитации, Мартин ответил, что это зависит не от него. «Есть другие инстанции, от которых зависит это дело».