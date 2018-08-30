Ректор Евроакадемии не стал комментировать решение оставить вуз без аккредитации

Совет по оценке качества образования Эстонского агентства качества высшего и профессионального образования (EKKA) фонда Archimedes решил не давать Евроакадемии аккредитацию.
Ректор вуза Юри Мартин не стал комментировать эту тему.
«Я не хочу давать какие-либо комментарии, поскольку многие вопросы еще только решаются, - сказал Мартин в четверг BNS. - Если смотреть с юридической точки зрения, то станет очевидно, что многое еще наполовину не решено».
В ответ на вопрос, когда он смог бы прокомментировать решение оставить вуз без аккредитации, Мартин ответил, что это зависит не от него. «Есть другие инстанции, от которых зависит это дело».
Принявшая на этой неделе решение комиссия в том числе отметила ухудшение ситуации по сравнению с прошлой институциональной аккредитацией, прошедшей три года назад, невыполнение сделанных при прошлой аккредитации рекомендаций, недостатки в развитии персонала и прочее.