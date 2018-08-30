Суд Амстердама арестовал долю "Газпрома" в "Голубом потоке"

Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" - Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску "Нафтогаза" Украины. Об этом сообщается в квартальной отчетности "Газпрома", опубликованной в среду, 29 августа. Арест также наложен на погашение задолженности Blue Stream Pipeline Company B.V. перед "Газпромом".

Это решение связано с попытками "Нафтогаза" принудительно взыскать с "Газпрома" 2,6 млрд долларов, которые российский концерн должен заплатить по решению Стокгольмского арбитража за недостаточные объемы транзита газа.

"Газпром" оспаривает аресты активов в судах

В мае "Нафтогаз" приступил к принудительному взысканию средств с "Газпрома" в ряде европейских стран. Активы концерна были арестованы в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии, "Газпром" сейчас оспаривает эти аресты в судах.