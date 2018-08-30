Чт, 30.08.2018
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  • Галерея: в Сууре-Яани автомобиль съехал в местный пруд

Галерея: в Сууре-Яани автомобиль съехал в местный пруд

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Сегодня в обеденное время в волости Пыхья-Сакала в Сууре-Яани припаркованный на обочине автомобиль съехал в местный пруд. Водитель не использовал ручной тормоз. 

Черного цвета автомобиль Mazda 6 был припаркован на обочине недалеко от местного магазина. Автомобиль начал катиться вдоль дороги под наклоном и в результате оказался в местном пруду. 

На место происшествия сбежались местные жители, которые запечатлели произошедшее на телефон. 

Около двух часов автомобиль достали из пруда.

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