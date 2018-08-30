Галерея: в Сууре-Яани автомобиль съехал в местный пруд
30 августа 2018, 14:28
Сегодня в обеденное время в волости Пыхья-Сакала в Сууре-Яани припаркованный на обочине автомобиль съехал в местный пруд. Водитель не использовал ручной тормоз.
Черного цвета автомобиль Mazda 6 был припаркован на обочине недалеко от местного магазина. Автомобиль начал катиться вдоль дороги под наклоном и в результате оказался в местном пруду.
На место происшествия сбежались местные жители, которые запечатлели произошедшее на телефон.
Около двух часов автомобиль достали из пруда.