Песков назвал странным рейтинг Forbes, который возглавил Путин
30 августа 2018, 14:33
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать попадание Владимира Путина на первую строчку топа самых влиятельных россиян по версии Forbes.
"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отражает ли рейтинг реальное положение дел.
Пресс-секретарь президента назвал рейтинг "непонятным списком".
"Не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место. Дело нехитрое. В остальном это весьма странный список", - сказал Песков.