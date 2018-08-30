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Песков назвал странным рейтинг Forbes, который возглавил Путин

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать попадание Владимира Путина на первую строчку топа самых влиятельных россиян по версии Forbes.

"Мы его видели, читали в СМИ. Честно говоря, ничего нельзя сказать. Непонятно, какие критерии, на чем основывались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отражает ли рейтинг реальное положение дел.

Пресс-секретарь президента назвал рейтинг "непонятным списком".

"Не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место. Дело нехитрое. В остальном это весьма странный список", - сказал Песков.

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