Очередной скандал: четыре российских биатлониста подозреваются в нарушении антидопинговых правил

«В адрес СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

Тем не менее, СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.

В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии.

Союз биатлонистов России подчеркивает свою нулевую толерантность в отношении нарушителей антидопинговых правил и готов гласно и открыто сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым каким-либо образом могут быть причастны спортсмены и специалисты, работающие под эгидой СБР.

Мы обращаем особое внимание на то, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года и с тех пор Союз биатлонистов прикладывает максимум усилий для профилактики и предотвращения повторений подобных случаев», – говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были ранее обвинены в применении допинга в Сочи-2014 и лишены медалей. Позже на основании доклада Ричарда Макларена была дисквалифицирована Екатерина Глазырина. Союз биатлонистов России был ограничен в своих правах. 9 сентября на заседании IBU будет решаться вопрос о восстановлении СБР.