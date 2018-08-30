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  • Очередной скандал: четыре российских биатлониста подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Очередной скандал: четыре российских биатлониста подозреваются в нарушении антидопинговых правил

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ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

Неназванные пока спортсмены, по сообщению Союза биатлонистов России подозреваются международной федерацией в использовании допинга. Имена пока не разглашаются.

«В адрес СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется.

Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

Тем не менее, СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.

В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии.

Союз биатлонистов России подчеркивает свою нулевую толерантность в отношении нарушителей антидопинговых правил и готов гласно и открыто сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым каким-либо образом могут быть причастны спортсмены и специалисты, работающие под эгидой СБР.

Мы обращаем особое внимание на то, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года и с тех пор Союз биатлонистов прикладывает максимум усилий для профилактики и предотвращения повторений подобных случаев», – говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова были ранее обвинены в применении допинга в Сочи-2014 и лишены медалей. Позже на основании доклада Ричарда Макларена была дисквалифицирована Екатерина Глазырина. Союз биатлонистов России был ограничен в своих правах. 9 сентября на заседании IBU будет решаться вопрос о восстановлении СБР.

Весной 2018 года было начато расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, которого обвинили в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

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