Картина дня: умер Иосиф Кобзон, новая мошенническая схема и открытие IKEA в Риге

Большая потеря: умер Иосиф Кобзон

Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Артист в последнее время находился в больнице. Его пресс-секретарь Варвара Виноградова утверждала, что с Кобзоном все в порядке и не о чем волноваться, однако в СМИ появлялась информация об ухудшении его состояния. Читайте далее...

Будьте бдительны! До Эстонии добралась новая мошенническая схема

Сам обман достаточно прост – жертвам звонят или отправляют электронное письмо из-за границы (чаще всего из Великобритании) и пытаются запугать, вызвать панику или же сочувствие. Мошенники заявляют, что жертва имеет задолженность, что что-то плохое случилось с близкими или просят совершить пожертвование в помощь больным раком. Читайте далее...

Россия испытала новую ракету ПРО

Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведен Воздушно-космическими силами на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан), сообщает Минобороны РФ в четверг. Читайте далее...

Когда жертвой подростковых банд становится полиция: несовершеннолетние разграбили находившиеся на штрафстоянке автомобили

В Пярну в течение года компания подростков - а некоторым из них нет и 14 лет - разграбила несколько автомобилей, причем одна из самых серьезных краж имела место прямо под носом у полиции — на штрафстоянке. Читайте далее...

Адвокат требует, чтобы Госсуд прекратил уголовное преследование Эдгара Сависаара

Защитник Эдгара Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс требует в Государственном суде прекратить уголовное производство в отношении бывшего председателя Центристской партии, которого прокуратура обвиняет в коррупции. Читайте далее...

Галерея и видео: сегодня в Риге открылся магазин IKEA

Сегодня свои двери для покупателей распахнул магазин шведской компании мебели и товаров для дома IKEA. Церемония открытия была запланирована на 8 часов, в 10 часов магазин распахнул двери. Читайте далее...

Судебная тяжба завершена: муниципальная фирма должна строителям 1,2 миллиона

Заказавшее строительство синимяэской школы муниципальное KA Vaiko, сославшись на плохое качество работ и недоделки, не выплатило строителю предусмотренную в договоре сумму. Длившийся три с половиной года судебный спор закончился победой строительной фирмы, то есть Vaiko должно теперь выплатить ей вместе с пени 1,2 миллиона евро. Читайте далее...

Фото: на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом

Сегодня, 30 августа, в 9.54 полиция получила сообщение, что на виадуке Канама на Таллиннской окружной дороге съехал в кювет грузовик с прицепом, имеющий латвийские регистрационные номера. Читайте далее...

Названа профессия, стремительно набирающая популярность в Эстонии

В этом году к учебе приступят 508 будущих медсестер, что почти на 40% больше, чем четыре года назад. По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, роль и ответственность сестер в здравоохранении увеличивается и вместе с тем возрастает потребность в них. Позитивная динамика заключается и в том, что год от года сокращается число уезжающих за границу. Читайте далее...

Жители эстонской деревни в страхе: волк ворвался в дом и утащил собаку на глазах у хозяйки

В среду около половины второго ночи жительницу деревни Ветепере Айли Таммелехт разбудил лай ее собаки Тимму. Читайте далее...

Отъявленный педофил по прозвищу Тварь снова на свободе

Начиная со вчерашнего дня, 29 августа, Яанус Рохеметс по прозвищу Тварь, отбывший девять лет в тюрьме за изнасилование десятерых маленьких детей, снова на свободе. Читайте далее...

Юри Ратас: Центристская партия говорит одно и то же и эстонцам, и русским

Премьер-министр и лидер правящей Центристской партии Юри Ратас в четверг заявил, что его партия направляет одни и те же по содержанию и форме обращения как эстонской, так и русскоязычной аудитории. Читайте далее...

Ректор Евроакадемии не стал комментировать решение оставить вуз без аккредитации