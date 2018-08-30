Йоахим Лев объяснил причину провала немцев на чемпионaте мира

Наставник сбрной Германии дал пресс-конференцию, на которой объяснил причины неудачного выступления Бундестим, которая впервые в истории не пробилась в раунд плей-офф Чемпионата мира по футболу, передает sports.ru.
"Моя ошибка была в том, что я верил: мы выйдем из группы, играя в доминирующий футбол, основанный на владении. Раньше нам часто это удавалось, но это рискованная тактика. Чтобы она сработала, нужен правильный состав и правильные условия.
Я должен был подготовить команду так, как в 2014-м, когда у нас был баланс между защитой и атакой. Но сейчас я хотел добиться совершенства в игре во владение. Это был мой главный просчет, почти что высокомерие.
Многим интересно, почему я не сделал заявление по поводу ухода Месута Озила. В тот день ,когда Озил заявил, что остановил карьеру в сборной мне позвонил его агент и сказал: "Месут скоро объявит, что уходит." Сам Озил со мной не разговаривал.
Когда раньше кто-то уходил из сборной или у игрока были проблемы, я всегда мог с ним качественно поговорить. Месут решил сделать все по-другому, он до сих пор со мной не разговаривает. В последние две недели я несколько раз ему звонил, но так и не смог с ним пообщаться. Если он решил все сделать так, мне остается только это принять."
Лев объявил, что из его штаба уходят два человека. Ассистент Томас Шнайдер возглавит отдел скаутинга Федерации футбола Германии. Мирослав Клозе перешел на работу в «Баварию», договоренность об этом была еще до чемпионата мира.