Йоахим Лев объяснил причину провала немцев на чемпионaте мира

"Моя ошибка была в том, что я верил: мы выйдем из группы, играя в доминирующий футбол, основанный на владении. Раньше нам часто это удавалось, но это рискованная тактика. Чтобы она сработала, нужен правильный состав и правильные условия.

Я должен был подготовить команду так, как в 2014-м, когда у нас был баланс между защитой и атакой. Но сейчас я хотел добиться совершенства в игре во владение. Это был мой главный просчет, почти что высокомерие.

Многим интересно, почему я не сделал заявление по поводу ухода Месута Озила. В тот день ,когда Озил заявил, что остановил карьеру в сборной мне позвонил его агент и сказал: "Месут скоро объявит, что уходит." Сам Озил со мной не разговаривал.

Когда раньше кто-то уходил из сборной или у игрока были проблемы, я всегда мог с ним качественно поговорить. Месут решил сделать все по-другому, он до сих пор со мной не разговаривает. В последние две недели я несколько раз ему звонил, но так и не смог с ним пообщаться. Если он решил все сделать так, мне остается только это принять."