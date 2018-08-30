Фото и видео: на острове Пакри нашли и обезвредили 158 снарядов

28 и 29 августа на острове Пакри состоялись плановые работы по разминированию, в ходе которых было найдено и обезврежено 158 снарядов. Найденные снаряды были немецкого происхождения и весили около 50 килограммов. Работы по уничтожению снарядов были проведены Северо-эстонской группой разминирования в сотрудничестве с саперами Сил обороны и специально обученными водолазами.
Найденные снаряды были доставлены на дно моря, где и были уничтожены. «Когда мы уничтожаем снаряды в таком количестве, то безопаснее всего делать это под водой, там намного меньше радиус опасности», - рассказал руководитель Северо-эстонской группы по разминированию Райдо Таальманн. По его словам, такие плановые работы - еще и хорошая возможность для сотрудничества и совместных тренировок со стратегическими партнерами.
«Спасательный департамент, Военно-морские силы Эстонии и Силы обороны заботятся о том чтобы эстоноземельцы жили в безопасности. Это также означает, что мы должны вместе участвовать на учениях и тесно сотрудничать», добавил Таальманн.
В операции приняли участи водолазы и специально для них оснащенный корабль Wambola. Водолазы были оснащены специальным современным оборудованием, которое помогает проводить работы по подводному разминированию и нырять на глубину до 55 метров.
В последнее время было зарегистрировано несколько крупномасштабных находок снарядов. С одной стороны люди стали больше сообщать о находках, а с другой стороны, снаряды, которые долгое время находились под землей начинают медленно подниматься на поверхность. Чем больше снаряд, тем глубже в земле он находится и тем медленнее поднимается на поверхность.
Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. Нелегко определить их состояние по виду. Предметы, которые вы не идентифицировать или определить их предназначение, могут быть взрывоопасными.
Если вы нашли подозрительный предмет, поступайте следующим образом:
- Сообщите о находке по телефону 112. Сообщи об опасности всем находящимся поблизости.
- Не трогайте и не пытайтесь переместить найденный предмет, оставь его там, где обнаружили.
- Отметьте местонахождение предмета, используя для этого подручный материал или мобильные устройства. Вы находитесь на безопасном расстоянии тогда, когда уже не видите этот предмет. Исходите из соображения «Если вы видите предмет, то и предмет видит вас».
- Не бойтесь наказания, если прибывшие на место саперы обнаружат, что ваша находка не представляет никакой угрозы. У саперов есть девиз – лучше боятся, чем сожалеть. Исходите из этого и вы.