Фото и видео: на острове Пакри нашли и обезвредили 158 снарядов

Найденные снаряды были доставлены на дно моря, где и были уничтожены. «Когда мы уничтожаем снаряды в таком количестве, то безопаснее всего делать это под водой, там намного меньше радиус опасности», - рассказал руководитель Северо-эстонской группы по разминированию Райдо Таальманн. По его словам, такие плановые работы - еще и хорошая возможность для сотрудничества и совместных тренировок со стратегическими партнерами.

«Спасательный департамент, Военно-морские силы Эстонии и Силы обороны заботятся о том чтобы эстоноземельцы жили в безопасности. Это также означает, что мы должны вместе участвовать на учениях и тесно сотрудничать», добавил Таальманн.

В операции приняли участи водолазы и специально для них оснащенный корабль Wambola. Водолазы были оснащены специальным современным оборудованием, которое помогает проводить работы по подводному разминированию и нырять на глубину до 55 метров.

В последнее время было зарегистрировано несколько крупномасштабных находок снарядов. С одной стороны люди стали больше сообщать о находках, а с другой стороны, снаряды, которые долгое время находились под землей начинают медленно подниматься на поверхность. Чем больше снаряд, тем глубже в земле он находится и тем медленнее поднимается на поверхность.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства могут быть очень разной формы и размера. Нелегко определить их состояние по виду. Предметы, которые вы не идентифицировать или определить их предназначение, могут быть взрывоопасными.

Если вы нашли подозрительный предмет, поступайте следующим образом: