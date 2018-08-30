Анне Вески об Иосифе Кобзоне: ушел великий певец и просто добрый и хороший человек
30 августа 2018, 15:41
По словам эстонской певицы Анне Вески, Иосиф Кобзон был отзывчивым по отношению к молодым артистам, а публика его очень любила, передает Rus.err.
"Кобзон был очень умным, добрым, хорошим человеком и великим певцом, который помогал молодым артистам", - рассказала Анне Вески в интервью "Актуальной камере на русском языке".
"Я была на его последнем концерте в Таллинне и удивилась тогда, насколько богат его репертуар", - отметила певица.
Анне Вески добавила, что встречалась с Кобзоном много раз. "Благодарна ему в том числе и за то, что он участвовал в моих юбилейных концертах в Москве", - сказала Вески.