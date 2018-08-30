Эксперт: таллиннский квартирный рынок в августе спекся от жары

В июле из-за исключительно теплой погоды можно было заметить спад активности на рынке, в августе спокойствие продолжилось, но затишье оказалось гораздо сильнее ожидаемого. В августе 2017 года на квартирном рынке Таллинна было произведено 866 сделок по медианной цене 1712 € / м2. В августе этого года на сегодня, то есть на предпоследний день месяца, было заключено 578 сделок с медианной ценой 1694 € / м2. Это примерно на 20% меньше, чем в августе прошлого года.

Снижение количества сделок произошло в основном за счет уменьшения числа продаж новых квартир, что также замедлило рост медианных цен. Анализируя число новых квартир, забронированных и проданных в августе, маклеры, оценщики и разработчики отметили, что интерес к покупкам в августе по сравнению с предыдущими периодами снизился. Конечно, на это повлияла летняя погода, но в дополнение к сезонным факторам все больше и больше данных указывают на перспективу дальнейшего охлаждения рынка недвижимости. Количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов во втором квартале сократилось, финансирование жилищных проектов не продолжает расти, как раньше, а параллельно начал снижаться покупательский интерес.

Хотя в августе 2008 года количество сделок тоже сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, не стоит искать в этом совпадения. Ситуация на рынке труда чрезвычайно позитивна, доступность кредитов по-прежнему остается хорошей, а стоимость кредитных денег по-прежнему низкая. На рынке недвижимости потенциальные покупатели появляются ежедневно, но интересуются они недвижимостью более низкого ценового класса. Другими словами, сильный спад активности на рынке в августе, согласно всем предположениям, не будет продолжаться в том же темпе в следующие месяцы, но рынок недвижимости Эстонии, возглавляемый Таллинном, несомненно, претерпевает изменения, которые все чаще говорят об окончании периода роста.

Михкель Элисте