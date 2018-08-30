Чт, 30.08.2018
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Фото: жизнь в Эстонии глазами беженцев

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Кукла.

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

В конце прошлого года НКО "Эстонская помощь беженцам" дала трем семьям фотоаппараты, чтобы они смогли запечатлеть моменты из своей повседневной жизни. Сегодня были опубликованы сделанные семьями снимки.

Омар

Десятилетний Омар родом из Сирии, который живет в столичном районе Ласнамяэ. Он единственный ребенок в семье, но, к счастью, у него очень активные родители, которые проводят с ним много времени.

Лилии напоминают Омару о бабушке, которая до сих пор живет в Сирии. Это ее любимые цветы. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Эта пожарная машина из лего - подарок от знакомого семьи. Омар мечтает стать спасателем, когда вырастет. Его любимая машина - Ferrari. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Мама каждый день приносила Омару купленные на рынке ягоды. Клубника с мороженым - любимое лакомство мальчика. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

В этом году родители Омара должны были работать в его день рождения и у них не было времени, чтобы устроить настоящий праздник. Мальчик не смог отпраздновать свой день рождения в кругу друзей, однако дома накрыли стол и родители по традиции спели ему песню. Омар был очень счастлив. Торт ему не особо понравился, но фруктовый салат пришелся по вкусу.  

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Солен и Шерен

15-летняя Солен и 18-летняя Шерен прибыли вместе с семьей в Эстонию в 2017 году. Их поселили в Вягева. У них очень большая семья, у девочек шесть сестер и один брат. С ними также приехали дедушка и тетя. Они из Сирии, но долгое время жили в Турции, поэтому между собой общаются на турецком языке. Их семье было очень сложно найти дом, поэтому они переехали туда, куда им предложили - в маленький поселок в Йыгевамаа, который называется Вягева. Вот их воспоминания об этом периоде. 

У Солен есть одна очень дорогая ее сердцу кукла, которую она называет малышкой. У куклы нет имени. Девочка привезла ее из Турции. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Утро по пути в школу. Всегда было так темно...

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Школьный автобус по пути из Вягева в школу Ваймаствере. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Сделанные из школьного окна зимние снимки. Девочки никогда прежде не видели снега. Для них это время было волшебным.

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Данушан и Ритушан

10-летний Данушан и 6-летний Ритушан - два брата из Шри-Ланки, которые приехали вместе с семьей в Эстонию полтора года назад в рамках программы по воссоединению семьи в Вао. Отец ездил на работу в Таллинн, но так как квартиру в столице найти было трудно, семья оставалась жить в Вао. Снимки сделаны после их переезда в столичный район Мустамяэ. Данушан ходит в школу, а Ритушан закончил в этом году садик и с начала учебного года тоже начнет свой школьный путь.

Ритушан и Данушан едут в троллейбусе.

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Мама готовит на кухне еду. Эстонская пища для них слишком безвкусна. На Шри-Ланке используют больше специй. Мама часто готовит мальчикам еду в школу и детсад. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Ритушан рядом с елкой. На Шри-Ланке отмечают Рождество, но елки у них никогда не было. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Голуби на Балтийском вокзале. 

ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

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