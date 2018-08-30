Фото: жизнь в Эстонии глазами беженцев

Омар

Десятилетний Омар родом из Сирии, который живет в столичном районе Ласнамяэ. Он единственный ребенок в семье, но, к счастью, у него очень активные родители, которые проводят с ним много времени.

Лилии напоминают Омару о бабушке, которая до сих пор живет в Сирии. Это ее любимые цветы. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Эта пожарная машина из лего - подарок от знакомого семьи. Омар мечтает стать спасателем, когда вырастет. Его любимая машина - Ferrari. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Мама каждый день приносила Омару купленные на рынке ягоды. Клубника с мороженым - любимое лакомство мальчика. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

В этом году родители Омара должны были работать в его день рождения и у них не было времени, чтобы устроить настоящий праздник. Мальчик не смог отпраздновать свой день рождения в кругу друзей, однако дома накрыли стол и родители по традиции спели ему песню. Омар был очень счастлив. Торт ему не особо понравился, но фруктовый салат пришелся по вкусу. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Солен и Шерен

15-летняя Солен и 18-летняя Шерен прибыли вместе с семьей в Эстонию в 2017 году. Их поселили в Вягева. У них очень большая семья, у девочек шесть сестер и один брат. С ними также приехали дедушка и тетя. Они из Сирии, но долгое время жили в Турции, поэтому между собой общаются на турецком языке. Их семье было очень сложно найти дом, поэтому они переехали туда, куда им предложили - в маленький поселок в Йыгевамаа, который называется Вягева. Вот их воспоминания об этом периоде.

У Солен есть одна очень дорогая ее сердцу кукла, которую она называет малышкой. У куклы нет имени. Девочка привезла ее из Турции. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Утро по пути в школу. Всегда было так темно... ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Школьный автобус по пути из Вягева в школу Ваймаствере. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Сделанные из школьного окна зимние снимки. Девочки никогда прежде не видели снега. Для них это время было волшебным. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Данушан и Ритушан

10-летний Данушан и 6-летний Ритушан - два брата из Шри-Ланки, которые приехали вместе с семьей в Эстонию полтора года назад в рамках программы по воссоединению семьи в Вао. Отец ездил на работу в Таллинн, но так как квартиру в столице найти было трудно, семья оставалась жить в Вао. Снимки сделаны после их переезда в столичный район Мустамяэ. Данушан ходит в школу, а Ритушан закончил в этом году садик и с начала учебного года тоже начнет свой школьный путь.

Ритушан и Данушан едут в троллейбусе. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Мама готовит на кухне еду. Эстонская пища для них слишком безвкусна. На Шри-Ланке используют больше специй. Мама часто готовит мальчикам еду в школу и детсад. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi

Ритушан рядом с елкой. На Шри-Ланке отмечают Рождество, но елки у них никогда не было. ФОТО: MTÜ Eesti Pagulasabi