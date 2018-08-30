Фото: жизнь в Эстонии глазами беженцев

В конце прошлого года НКО "Эстонская помощь беженцам" дала трем семьям фотоаппараты, чтобы они смогли запечатлеть моменты из своей повседневной жизни. Сегодня были опубликованы сделанные семьями снимки.
Омар
Десятилетний Омар родом из Сирии, который живет в столичном районе Ласнамяэ. Он единственный ребенок в семье, но, к счастью, у него очень активные родители, которые проводят с ним много времени.
Солен и Шерен
15-летняя Солен и 18-летняя Шерен прибыли вместе с семьей в Эстонию в 2017 году. Их поселили в Вягева. У них очень большая семья, у девочек шесть сестер и один брат. С ними также приехали дедушка и тетя. Они из Сирии, но долгое время жили в Турции, поэтому между собой общаются на турецком языке. Их семье было очень сложно найти дом, поэтому они переехали туда, куда им предложили - в маленький поселок в Йыгевамаа, который называется Вягева. Вот их воспоминания об этом периоде.
Данушан и Ритушан
10-летний Данушан и 6-летний Ритушан - два брата из Шри-Ланки, которые приехали вместе с семьей в Эстонию полтора года назад в рамках программы по воссоединению семьи в Вао. Отец ездил на работу в Таллинн, но так как квартиру в столице найти было трудно, семья оставалась жить в Вао. Снимки сделаны после их переезда в столичный район Мустамяэ. Данушан ходит в школу, а Ритушан закончил в этом году садик и с начала учебного года тоже начнет свой школьный путь.