Квартирные товарищества! Вы еще можете успеть подать заявки

Эстонский союз квартирных товариществ приглашает все товарищества принять участие в конкурсе, в рамках которого будут выбраны:

Если квартирное товарищество желает номинироваться в нескольких категориях, следует заполнить анкету на каждую номинацию. Ходатайства и фотографии ждут по электронному адресу ekyl@ekyl.ee не позднее 3 сентября 2018 года. Бланки анкет находятся ЗДЕСЬ. После отправки ходатайств Союз квартирных товариществ просит на всякий случай проверить их получение адресатом по телефону 627 5740.