Чт, 30.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Квартирные товарищества! Вы еще можете успеть подать заявки

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Многоквартирный дом в Тарту. Иллюстративный снимок.

ФОТО: LAILA KAASIK/TARTU POSTIMEES / Scanpix

Подать заявку на участие в конкурсе квартирных товариществ можно до 3 сентября. 

Эстонский союз квартирных товариществ приглашает все товарищества принять участие в конкурсе, в рамках которого будут выбраны:

  • самый успешный реновационный проект; 
  • лучшее квартирное товарищество;
  • самый красивый двор.

Если квартирное товарищество желает номинироваться в нескольких категориях, следует заполнить анкету на каждую номинацию. Ходатайства и фотографии ждут по электронному адресу ekyl@ekyl.ee не позднее 3 сентября 2018 года. Бланки анкет находятся ЗДЕСЬ. После отправки ходатайств Союз квартирных товариществ просит на всякий случай проверить их получение адресатом по телефону 627 5740.

Победители будут награждены 9 октября 2018 года на XXI Форуме Эстонского союза квартирных товариществ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ