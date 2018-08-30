Одну из улиц Риги предложили назвать именем сенатора Маккейна
30 августа 2018, 16:30
Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Нилу Ушакову с инициативой назвать одну из улиц Риги именем американского сенатора Джона Маккейна, передает «Новая газета» со ссылкой на Mixnews.lv.
«Маккейн был американским должностным лицом, политиком и героем войны, который неоднократно выражал поддержку странам Балтии, его неоценимый вклад в безопасность латвийского государства заслуживает высокой оценки. Маккейн всегда боролся с авторитарными режимами, остро критикуя руководство стран, которые игнорируют неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», — говорится в заявлении политиков.
Экс-кандидат в президенты США сенатор Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от агрессивной формы рака головного мозга.