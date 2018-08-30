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Одну из улиц Риги предложили назвать именем сенатора Маккейна

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Джон Маккейн.

ФОТО: Scanpix

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Нилу Ушакову с инициативой назвать одну из улиц Риги именем американского сенатора Джона Маккейна, передает «Новая газета» со ссылкой на Mixnews.lv.

«Маккейн был американским должностным лицом, политиком и героем войны, который неоднократно выражал поддержку странам Балтии, его неоценимый вклад в безопасность латвийского государства заслуживает высокой оценки. Маккейн всегда боролся с авторитарными режимами, остро критикуя руководство стран, которые игнорируют неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», — говорится в заявлении политиков.

Экс-кандидат в президенты США сенатор Джон Маккейн умер на 82-м году жизни от агрессивной формы рака головного мозга.

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