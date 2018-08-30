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Популярное приложение по заказу такси взвинтило цены

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Taksoäpid Uber ja Taxify

ФОТО: Liis Treismann

Начиная с сегодняшнего дня Uber поднимет цены, чтобы увеличить количество свободных автомобилей в городе и уменьшить динамичный ценовой коэффициент.

Uber повысил цены как на стоимость заказа и отмену, так и за километр и минуту. При новых тарифах стоимость отмены и заказа автомобиля составит 3,5 евро, цена за километр - 0,39 евро, а за минуту - 0,14 евро. Базовая стоимость поездки будет 1,7 евро. 

По словам руководителя Uber в Балтийских странах Энна Метсари, очень важно, чтобы в городе было достаточно водителей. "Мы меняем цены, чтобы больше людей были мотивированы осуществлять услугу, используя приложение Uber", - сказал Метсар. 

Более того, с сегодняшнего дня, начиная с 14:00, в Uber будет доступна новая функция - UberSELECT, которая позволит выбирать более вместительный автомобиль. Тарифы на новую услугу значительно дороже: стоимость отмены и заказа автомобиля составит 4 евро, начальная цена - 2,5 евро, цена за километр - 0,42 евро, а за минуту - 0,14 евро.

Услуги UberSELECT и UberX будут доступны совместно. 

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