Недавно открытый в Таллинне мемориал жертвам коммунизма заподозрили в плагиате

Преподаватель фотографии Тийт Лепп заметил в социальных сетях в группе, объединяющей фотографов, снимок монумента, который в сумерках сильно напоминал мемориал жертвам коммунизма. «Показалось как-то очень похоже. Я спросил, где находится этот монумент. Выяснилось, что это мемориал в Америке, посвященный погибшим в терактах 11 сентября 2001 года», - сказал Лепп.

По словам Леппа, сходство особенно бросается в глаза именно в вечернее время. «Находящийся в Нью-Джерси мемориал изготовлен из нержавеющей стали, а в Маарьямяэ черные панели. В сумерках они очень похожи. А идея кажется точно такой же: нанесенные имена, две стены и коридор между ними», - перечислил Лепп.

Архитектурное решение находящегося в Маарьямяэ памятника «Путь» выбрали из 12 проектов, его авторами являются Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Труус, Мартин Проммик и Лидия Зарудная из архитектурного бюро JVR OÜ.

Архитектор мемориала Калле Веллевоог заявил Postimees, что такие сходства можно найти повсюду. «Очевидно, эта новость – не более чем злопыхательство, потому что этот мемориал родился только в наших головах», - заявил Веллевоог.

Где же черпали вдохновение архитекторы при создании мемориала? «Нигде не черпали. Если начать искать, можно найти тысячи сходств повсюду», - утверждает Веллевоог.

По словам преподавателя медийного права в Таллиннском университете Ээро Йоханнеса, на основании одних лишь фото сложно сказать, были ли нарушены чьи-либо авторские права при сооружении мемориала Маарьямяэ.

«Здесь играют роль два важнейших принципа авторского права. С одной стороны, авторское право не защищает идеи и методы. С другой стороны, без согласия автора нельзя копировать произведение или создавать его производные», - сказал Йоханнес.

Он заметил, что при первом осмотре два архитектурных произведения похожи, но в то же время все же есть явные различия.

«Если сходство рассматривается как нарушение авторского права, требуется, очевидно, более основательные анализ, возможно, исследование эскизов и привлечение специалистов из этой области. На основе первого впечатления нельзя выносить приговор», - сказал Йоханнес.

Слева - мемориал Empty Sky в Нью-Джерси, справа - мемориал жертвам коммунизма в Таллинне. ФОТО: Andrew Kelly/Raul Mee/Scanpix

Мемориал «Пустое небо» посвящен 746 жителям штата Нью-Джерси, погибшим в результате терактов 1993 и 11 сентября 2001 года. Авторы мемориала – Джессика Джемроз и Фредерик Шварц, его открыли за день до десятой годовщины атаки – 10 сентября 2011 года.

11 сентября террористы захватили четыре пассажирских самолета, два из которых протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра. В результате атак погибли 2996 человек.

Мемориал жертвам коммунизма открыли в общеевропейский день памяти жертв тоталитарных режимов 23 августа 2018 года.

Мемориал "Пустое небо":