Экономист: Эстонии для инвестиций нужна стабильная налоговая среда

Пальм сказал, что Эстония нуждается в большем объеме инвестиций и что этому препятствует в первую очередь готовность предприятий к инвестированию, а также среда инвестиций.

«Для нас являются вызовом инвестиции промышленности в развитие продукции и услуг. Но готовы ли мы к 5G-услугам, 3D-печати, более масштабной робототехнике и стремительному развитию продукции в этом контексте? Чтобы оставаться на месте в глобальной конкуренции, приходится быстро бежать», - сказал он.

«Для долгосрочных инвестиций нам прежде всего нужна более стабильная налоговая среда. Сейчас главные препятствия для роста экономики явно находятся на рынке труда, где не хватает высококвалифицированной рабочей силы», - сказал он.

По словам Пальма, в течение последних месяцев объем обрабатывающей промышленности Эстонии сдерживал ряд отраслей, в том числе секторы производства текстиля, напитков и мебели. При этом рост промышленности в еврозоне и Эстонии ниже, чем в начале года, что можно связать и с рисками, влияющими на глобальную экономику.

«Сейчас результаты Финляндии лучше, чем у Эстонии, ее промышленность на фоне роста глобальных инвестиций поощряет экспорт капитальных товаров», - сказал Пальм.

Объем промышленной продукции Эстонии за семь первых месяцев 2018 года вырос в годовом сравнении в среднем на 4 процента, что вдвое медленнее, чем в прошлом году. Рост крупнейшей промышленной отрасли, обрабатывающей промышленности, с 5 процентов в начале года упал до 2 процентов, что сказывается и на экспортных заказах.