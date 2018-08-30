Макрон призвал развивать сотрудничество ЕС с Россией и Турцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз к перестройке отношений с Россией и Турций. "Речь идет не о том, чтобы забыть о событиях последних лет, это будет неправильно. Речь идет о поиске реальных возможностей для более тесного сотрудничества", - заявил он в ходе визита в столицу Финляндии Хельсинки в четверг, 30 августа.

По словам Макрона, цель его инициативы - усиление стабильности на внешних границах ЕС. Одновременно французский президент призвал Россию тоже стремиться к прогрессу, например, в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом Макрон подчеркнул, что перезагрузка сотрудничества ЕС с Россией в сферах кибербезопасности, обороны и стратегических отношений абсолютно необходима.

Стратегическое партнерство с Турцией

Эмманюэль Макрон также высказался за стратегическое партнерство ЕС с Турцией в целях усиления стабильности в регионе. Отношения между ЕС и Турцией сильно охладились из-за репрессий Анкары против журналистов и предполагаемых сторонников попытки госпереворота летом 2016 года.