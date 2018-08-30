"Русский Синатра". Чем запомнился Иосиф Кобзон кроме творчества

Переговоры с террористами, захватившими "Норд Ост"

Кобзон стал одним из первых и главных переговорщиков после захвата в заложники зрителей мюзикла "Норд Ост" в октябре 2002 года. По итогам переговоров с террористами ему удалось спасти нескольких заложников.

"Настоящие чеченцы с женщинами не воюют", — вспоминал потом Кобзон собственные слова в той беседе, повлиявшей на террористов.

Брак с Людмилой Гурченко

С 1967 по 1970 годы Кобзон женат на знаменитой актрисе Людмиле Гурченко. О своей семейной жизни со звездой советского кино он говорил редко, но однажды признался: их брак распался из-за измены.

"С Люсей я познакомился и мы начали жить в 67-м. Мы познакомились в ресторане ВТО (Всероссийского театрального общества. - Ред.). В ВТО прошел фильм "Шербурские зонтики", мы спустились в ресторан, и там завязалось знакомство... У нее характер был мужской, у Люси. Ты ей слово, она тебе десять. Она спиной чувствовала. Вот просто посмотришь на красивую женщину, она вроде как спиной сидит, не видит. Тут же поворачивается... Знала, что сказать. И умела... Но добрая была. И талантливая, конечно, безумно", — рассказал Кобзон журналисту "Комсомольской правды".

Причиной развода стала близкая подруга Гурченко — Татьяна Бестаева, актриса Театра Моссовета.

"Люся уезжала на съемку и оставила свою ближайшую подругу Таню Бестаеву присматривать за Машей (дочерью Гурченко от прежнего брака, — Ред.). Бестаева была безумно красивая, с атласной кожей.

И мы с ней поехали в Рузу, в Дом композиторов, отмечать Новый год. Отправили Машку родителям, а сами уехали. Когда Люся вернулась, друзья ей про нас рассказали. Очень хотелось (смеется).

Когда Люсе рассказали про меня, я был на гастролях. Она позвонила - и мат-перемат: такой-сякой. Я повесил трубку. Она мне дает телеграмму: "Горбатого могила исправит. Косточка". Я ее называл Косточка. Я ей ответил: "Каким был, таким и останусь. Горбатый". И все, мы развелись", — вспоминал Кобзон.

При этом артист отмечал, что виноватым себя не чувствовал.

"При чем здесь виноват - не виноват? Образ жизни был такой, 8 - 9 месяцев в году на гастролях. Ну как без этого? Молодой, здоровый. Увлечения обязательно были. Иногда прощают, иногда нет", — заключил Кобзон.

Людмила Гурченко ФОТО: youtube.com

Звание Героя ЛНР

Зимой 2014 года Кобзон поддержал силовой разгон Евромайдана, подписал письмо в поддержку действий президента России Владимира Путина в Крыму и Украине, после чего неоднократно посещал территории Донбасса и выступал с концертами перед ополченцами, которых украинская сторона считает "террористами".

За поддержку "террористов и их лидера" Александра Захарченко Кобозону был запрещен въезд на Украину.

В 2015 году Кобзон получил из рук Захарченко звание Героя ДНР.

"За мужество и героизм, проявленные при защите Донецкой народной республики, присвоить Иосифу Давыдовичу Кобзону звание Герой ДНР", — сказал тогда лидер ДНР и вручил певцу высокую награду.

Подозрения в связях с мафией

Впервые о связях певца с криминалом заговорили в начале 90-х, когда он вдруг вступился за арестованных воров в законе. В 1994 году издание "Коммерсант" назвало Кобзона "авторитетом года". Год спустя американские спецслужбы завили о связях Кобзона с представителями "русской мафии", в частности с Вячеславом Иваньковым (Япончиком). Кроме Япончика в списке ФБР числятся еще один "авторитетный" предприниматель Алимжан Тохтахунов по кличке Тайванчик, а также Анзор Кикалишвили — глава "Ассоциации XXI век".

18 мая 1995 года, вскоре после ареста Япончика, была прекращена действующая виза Кобзона. Однако певца все же впустили в США в 2000 году, правда, с пометкой "только в составе делегации".

В 2001-м мэтр российской эстрады вновь решил посетить США, но в посольстве визу ему не дали — по подозрению в торговле наркотиками. ЦРУ официально объявило о том, что его агент нашел в мусорном ведре одной из гостиниц Пуэрто-Рико, где Кобзон действительно был, телефон Япончика на спичечном коробке. При этом спецслужбы сделали далеко идущие предположения, что Кобзон отправился в Латинскую Америку для встречи с колумбийскими баронами. Сам же певец назвал все это бредом и заявил, что он вообще не пользуется спичками.