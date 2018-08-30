Шансы на выход: "Локомотив" и ЦСКА получили легких соперниов в Лиге чемпионов
30 августа 2018, 20:12
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Локомотив» и ЦСКА.
Если "Локомотиву" досталась вполне проходимая группа, то ЦСКА, скорее всего, будет сражаться за выход в Лигу Европы.
A: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»
B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер»
C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»
D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»
E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК
F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»
G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория» Пльзень
H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз»