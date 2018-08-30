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Шансы на выход: "Локомотив" и ЦСКА получили легких соперниов в Лиге чемпионов

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Madridi Reali mängijad triumfeerimas Meistrite liiga võidukarikaga, mida saab Tartus imetleda 11. augustil, mil Meistrite liiga, Euroopa liiga ja UEFA Superkarika võidutrofeede ringreis jõuab Tamme staadionile.

ФОТО: AP / Scanpix

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Локомотив» и ЦСКА.

Если "Локомотиву" досталась вполне проходимая группа, то ЦСКА, скорее всего, будет сражаться за выход в Лигу Европы.

A: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»

B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер»

C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»

D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»

E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК

F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»

G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория» Пльзень

H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз»

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