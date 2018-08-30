НАТО рассматривает предложение назвать новую штаб-квартиру в честь Маккейна

Бывшие генеральные секретари Андерс Фог Расмуссен, Джордж Робертсон и Хавьер Солана в британской газете The Times призвали НАТО назвать здание, открытое ранее в этом году в Брюсселе, в честь Маккейна.

Герой Вьетнамской войны и двукратный кандидат в президенты от республиканцев Маккейн скончался в субботу после продолжавшейся год борьбы с опухолью мозга.

«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил предложение назвать штаб-квартиру НАТО в честь сенатора Джона Маккейна. Это предложение будет основательно изучено», - сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгесу и добавила, что Столтенберг относился к Маккейну с большим уважением.

В старой штаб-квартире НАТО часть помещений была названа в честь бывших значимых фигур альянса, но само здание не имело имени.