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НАТО рассматривает предложение назвать новую штаб-квартиру в честь Маккейна

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Джон Маккейн

ФОТО: Aaron Bernstein / REUTERS

НАТО рассматривает поступившее от трех прошлых глав альянса предложение назвать новую штаб-квартиру организации в честь недавно скончавшегося политика и военного ветерана США Джона Маккейна.

Бывшие генеральные секретари Андерс Фог Расмуссен, Джордж Робертсон и Хавьер Солана в британской газете The Times призвали НАТО назвать здание, открытое ранее в этом году в Брюсселе, в честь Маккейна.

Герой Вьетнамской войны и двукратный кандидат в президенты от республиканцев Маккейн скончался в субботу после продолжавшейся год борьбы с опухолью мозга.

«Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил предложение назвать штаб-квартиру НАТО в честь сенатора Джона Маккейна. Это предложение будет основательно изучено», - сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгесу и добавила, что Столтенберг относился к Маккейну с большим уважением.

В старой штаб-квартире НАТО часть помещений была названа в честь бывших значимых фигур альянса, но само здание не имело имени.

Чтобы дать зданию имя, требуется единогласная поддержка со стороны всех 29 членов альянса, учитывая напряженные отношения Маккейна с президентом США Дональдом Трампом, неясно, дадут ли США свое согласие.

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