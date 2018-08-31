В Рапла открывается новая гимназия
31 августа 2018, 7:21
В пятницу в Рапла откроется новая государственная гимназия. В новом школьном заведении будет 360 учебных мест, а школьное здание является симбиозом старого и нового зданий.
Раплаская государственная гимназия станет первым в Эстонии учебным заведением, в котором возможности обучения будут предоставлены и взрослым, при этом для всех групп учеников, обучающихся как стационарно, так и дистанционно, создана удобная и современная учебная среда, пишет BNS.
Предприятие управления госнедвижимостью RKAS и строительная фирма
Ehitus5ECO OÜ в прошлом году подписали договор о строительстве государственной гимназии в Рапла. Стоимость строительных работ составила 4,7 млн евро без учета налога с оборота.