В Рапла открывается новая гимназия

Раплаская государственная гимназия станет первым в Эстонии учебным заведением, в котором возможности обучения будут предоставлены и взрослым, при этом для всех групп учеников, обучающихся как стационарно, так и дистанционно, создана удобная и современная учебная среда, пишет BNS.