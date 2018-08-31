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В Рапла открывается новая гимназия

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Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lev Dolgachov/PanterMedia/Scanpix

В пятницу в Рапла откроется новая государственная гимназия. В новом школьном заведении будет 360 учебных мест, а школьное здание является симбиозом старого и нового зданий.

Раплаская государственная гимназия станет первым в Эстонии учебным заведением, в котором возможности обучения будут предоставлены и взрослым, при этом для всех групп учеников, обучающихся как стационарно, так и дистанционно, создана удобная и современная учебная среда, пишет BNS.

Предприятие управления госнедвижимостью   RKAS   и строительная фирма

Ehitus5ECO OÜ   в прошлом году подписали договор о строительстве государственной гимназии в Рапла. Стоимость строительных работ составила 4,7 млн евро без учета налога с оборота.

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