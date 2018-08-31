В Пярну провозгласят школьный мир
31 августа 2018, 7:54
Ставшая доброй традицией церемония провозглашения и подписания договора о школьном мире состоится в пятницу в Пярну на площади Рюйтли.
Как пишет BNS со ссылкой на Союз защиты детей, в церемонии примут участие министр образования и науки, мэр города Пярну и представители Союза защиты детей, Союза школьных самоуправлений и некоммерческого объединения NÜ Tore.
Цель заключения школьного мира — объединить учащихся, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей школьной среды. Церемония объявления школьного мира призвана напомнить как ученикам, так и учителям, что безопасность школьной среды означает постоянный процесс.