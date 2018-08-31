Пт, 31.08.2018
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В Пярну провозгласят школьный мир

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Школа Таммсааре в Пярну.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Ставшая доброй традицией церемония провозглашения и подписания договора о школьном мире состоится в пятницу в Пярну на площади Рюйтли.

Как пишет BNS со ссылкой на Союз защиты детей, в церемонии примут участие министр образования и науки, мэр города Пярну и представители Союза защиты детей, Союза школьных самоуправлений и некоммерческого объединения NÜ Tore.

Цель заключения школьного мира — объединить учащихся, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей школьной среды. Церемония объявления школьного мира призвана напомнить как ученикам, так и учителям, что безопасность школьной среды означает постоянный процесс.

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