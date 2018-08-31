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Келли Сильдару снова стала чемпионкой мира по слоупстайлу

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Келли Сильдару.

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Фристайлистка из Эстонии Келли Сильдару в Новой Зеландии успешно защитила титул чемпионки мира, став золотой медалисткой в слоупстайле, пишет Postimees.

16-летняя уроженка Таллинна уже завоевывала этот титул на предыдущем мировом первенстве, в 2017 году в Италии.

Золотую медаль Сильдару получила за первую свою попытку, набрав 95.2 балла.

Второе место заняла россиянка Анастасия Таталина, третьей стала японка Коконе Кондо.

В конце минувшей недели Сильдару получила серебро юниорского ЧМ в дисциплине биг-эйр.

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