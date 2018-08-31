Келли Сильдару снова стала чемпионкой мира по слоупстайлу
31 августа 2018, 8:26
Фристайлистка из Эстонии Келли Сильдару в Новой Зеландии успешно защитила титул чемпионки мира, став золотой медалисткой в слоупстайле, пишет Postimees.
16-летняя уроженка Таллинна уже завоевывала этот титул на предыдущем мировом первенстве, в 2017 году в Италии.
Золотую медаль Сильдару получила за первую свою попытку, набрав 95.2 балла.
Второе место заняла россиянка Анастасия Таталина, третьей стала японка Коконе Кондо.
В конце минувшей недели Сильдару получила серебро юниорского ЧМ в дисциплине биг-эйр.