Признание Модрича лучшим игроком сезона закончилось скандалом

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал решение УЕФА признать полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим игроком сезона-2017/18, передает sports.ru.
«В футбол играют на поле, и там победу одержал Роналду.
Он забил 15 мячей, на себе тащил «Реал» и в очередной раз завоевал Лигу чемпионов.
Это абсурд и позор. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – цитирует Мендеша Football Espana.
32-летний хорват впервые получил звание лучшего футболиста года по версии УЕФА.
В прошлом сезоне «Реал» вместе с Модричем обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов (3:1), выиграв турнир в третий раз подряд.
Со сборной Хорватии Модрич дошел до финала ЧМ-2018 в России, где уступил Франции (2:4).
На награду также претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Реала», а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.