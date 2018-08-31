Признание Модрича лучшим игроком сезона закончилось скандалом

«В футбол играют на поле, и там победу одержал Роналду.

Он забил 15 мячей, на себе тащил «Реал» и в очередной раз завоевал Лигу чемпионов.

Это абсурд и позор. Имя победителя не должно подвергаться сомнениям, так как Роналду – лучший на своей позиции», – цитирует Мендеша Football Espana.

32-летний хорват впервые получил звание лучшего футболиста года по версии УЕФА.

В прошлом сезоне «Реал» вместе с Модричем обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов (3:1), выиграв турнир в третий раз подряд.

Со сборной Хорватии Модрич дошел до финала ЧМ-2018 в России, где уступил Франции (2:4).