Пт, 31.08.2018
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Сдавать квартиры через сайт Airbnb опасно?

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Снимать недвижимость на Airbnb сейчас модно.

ФОТО: Martin Bureau / AFP/Scanpix

Сдав на сутки за 300 фунтов стерлингов свою дорогую двухкомнатную квартиру в престижном районе Лондона, ее владельцы не могли даже предположить, чем это закончится, рассказывает портал Kodustill

Наниматели устроили в снятой на сутки квартире не просто вечеринку, они причинили огромный ущерб ее владельцам и нарушили общественный порядок. На 74 квадратных метрах собралось более двухсот пятидесяти гостей, которые продолжили праздник не только на заднем дворе, но и на улице перед домом. The Sun опубликовал большую статью об этом празднике, снабдив ее фото, сделанными рассерженными соседями.

Непрошеные гости не только испачкали стены и ковры, они унесли с собой светильники. Неотъемлемой частью праздника стало употребление наркотиков. "Музыка гремела так, что дом ходил ходуном", - сказал изданию один из соседей. Как только на место прибыла полиция, многочисленных гостей как ветром сдуло. Ущерб, нанесенный нанимателем, нашедшим квартиру через популярный сайт Airbnb, оценивается владельцами недвижимости в несколько тысяч фунтов. 

The Sun приводит примеры подобных случаев, произошедших в разных странах. Складывается впечатление, что сдавать квартиры внаем становится просто опасно. 

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