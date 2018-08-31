Сдавать квартиры через сайт Airbnb опасно?

Сдав на сутки за 300 фунтов стерлингов свою дорогую двухкомнатную квартиру в престижном районе Лондона, ее владельцы не могли даже предположить, чем это закончится, рассказывает портал Kodustill.
Наниматели устроили в снятой на сутки квартире не просто вечеринку, они причинили огромный ущерб ее владельцам и нарушили общественный порядок. На 74 квадратных метрах собралось более двухсот пятидесяти гостей, которые продолжили праздник не только на заднем дворе, но и на улице перед домом. The Sun опубликовал большую статью об этом празднике, снабдив ее фото, сделанными рассерженными соседями.
Непрошеные гости не только испачкали стены и ковры, они унесли с собой светильники. Неотъемлемой частью праздника стало употребление наркотиков. "Музыка гремела так, что дом ходил ходуном", - сказал изданию один из соседей. Как только на место прибыла полиция, многочисленных гостей как ветром сдуло. Ущерб, нанесенный нанимателем, нашедшим квартиру через популярный сайт Airbnb, оценивается владельцами недвижимости в несколько тысяч фунтов.
The Sun приводит примеры подобных случаев, произошедших в разных странах. Складывается впечатление, что сдавать квартиры внаем становится просто опасно.
Mobs trash tiny £1.3million Airbnb flat in Kensington after cramming in HUNDREDS of people for a wild party https://t.co/xIicpmtv3o— The Sun (@TheSun) August 28, 2018