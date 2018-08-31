«Я наткнулся на него...»: в США рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

В США рассекретили расшифровку разговоров первого президента России Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном о преемнике главы российского государства. Из обнародованных документов следует, что 8 сентября 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина, который тогда уже сменил кресло главы ФСБ на должность премьер-министра России. Ельцин объяснил своему коллеге, почему сделал именно такой выбор, передает NEWSru.
Документы 19-летней давности появились на сайте президентской библиотеки Клинтона, расположенной в Литл-Рок (штат Арканзас), вместе с еще более 1 тыс. документов по российско-американским отношениям 1990-х годов. Этот архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров американского и российского президентов. В частности, 8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек».
Новый премьер-министр был до того неизвестен, не только на Западе, но даже и в России - он лишь годом ранее возглавил ФСБ. И Ельцин хотел заверить Клинтона, что восходящая звезда Владимир Путин - «основательный человек», пишет «Радио Свобода». Ельцин сообщил по телефону Клинтону, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.
«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», - сказал Ельцин.
В том же разговоре Клинтон указывает, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты и он ждет встречи с ним. Напомним, Клинтон тогда уже был знаком с Путиным - они встречались на саммите АТЭС в Окленде в сентябре 1999 года. По словам Клинтона, Путин произвел на него впечатление умного человека.
Из другой стенограммы следует, что в ходе разговора, который состоялся 19 ноября 1999 года, Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах.
«Конечно, Путин, - отвечает Ельцин. - Он будет преемником. Он демократ и знает Запад».
«Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы - законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом», - сказал Ельцин.
Gotta say these memos don’t make Clinton look great. On a couple occasions, NATO expansion and he Kosovo campaign in particular, he seems to have spoken out of both sides of his mouth to Yeltsin, sent mixed signals, and nurtured Russia’s sense of betrayal. https://t.co/ykO3JKAaiL— Noah Rothman (@NoahCRothman) 30 августа 2018 г.
Wow. Without fanfare, a comprehensive archive of White House documents covering nearly all of Bill Clinton’s meetings and phone calls with Boris Yeltsin from 1993-1999 has been declassified and is now online. https://t.co/OyW6R2bqUX 1/ pic.twitter.com/sMZanglzjs— Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 30 августа 2018 г.
Как отмечает экс-советник президента Клинтона по вопросам России, вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс, сегодня довольно странно читать о таких разговорах президентов двух стран.
Подобный доверительный тон бесед между Ельциным и Клинтоном резко контрастирует с нынешними американо-российскими двусторонними отношениями, которые опустились до уровня холодной войны.
Два президента обсуждали практически любые вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и внутригосударственных проблем. К примеру, Ельцин опасался, что каким-то горячим головам закрадется в голову мысль вернуть России Крым, подаренный Украине Хрущевым.
Yeltsin warning Bill Clinton his political opponents, then communists, would take back Crimea if they got in power. 4/21/96 pic.twitter.com/Jl3iACdbqr— Boris Zilberman (@rolltidebmz) 30 августа 2018 г.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин накануне Нового года объявил о своей отставке, попросил прощения у российского народа и фактически призвал проголосовать на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина, который в то время уже был председателем правительства России.
Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й страной руководил Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет. На выборах президента 18 марта текущего года Путин вновь победил.
Ельцин признался, что рассматривал в качестве преемника Немцова
В качестве возможных преемников в 1998 году Ельцин рассматривал и другие кандидатуры. Среди них был и лидер «Союза правых сил» Борис Немцов.
Осенью 2003 года в интервью «Московским новостям» первый президент РФ заявил, что не жалеет о выборе, сделанном осенью 1999 года. Но у Путина были конкуренты. По словам Ельцина, в качестве своего возможного преемника он рассматривал и лидера «Союза правых сил» Бориса Немцова. Однако его кандидатура в итоге была отвергнута.
В Кремле не были уверены, что избиратели готовы поддержать правых на выборах.
К тому же, по словам Ельцина, из всех политиков ему труднее всего было работать именно с Немцовым. Как вспоминал первый президент России, Немцов был самым неуловимым. «Партизан какой-то», - сказал он. Ельцин объяснил, что Немцов часто шел напролом, не согласовывая свои идеи.
Однако Ельцин подчеркнул, что в стратегии развития страны они с Немцовым всегда сходились в едином мнении. А разногласия были «так, по мелочам...»
Ельцин даже публично называл Немцова своим преемником.
«Я приехал в Нижний Новгород, где он был губернатором. Много мы с ним говорили, потом я помотался по предприятиям, магазинам, с людьми встретился и понял, что отношение к нему хорошее. Человек - сразу видно - энергичный, умный, значит, надо его поднять. Это вообще мой принцип при подборе кадров. Человека стоит выдвигать на новую должность, пока он до этой должности немного не дорос. То же самое, кстати, с Владимиром Путиным было. Понятно, что к началу 2000 года он еще не был готовым президентом. В отличие от меня, он не прошел все ступеньки - хозяйственную работу, политическую, на местном уровне, на федеральном... Так вот, изучая Немцова, я понял, что он не готов быть президентом страны. Да, он человек яркий, интересный, фонтанирует идеями. Помните, как, став вице-премьером, он начал труднейшую, чрезвычайно важную для страны реформу ЖКХ? Активизировал борьбу с чиновничьей бюрократией. По его инициативе я подписал Указ о проведении открытых конкурсов среди частных фирм, которые осуществляли госпоставки. Именно он сделал первые шаги по реформированию госмонополий, и эту работу продолжает сегодняшнее правительство. Я по-прежнему верю в Бориса Ефимовича и надеюсь на него». По словам Ельцина, Путин сильно отличался от других политиков того поколения.
Якобы Путин согласился принять предложение стать преемником только со второго разговора на эту тему.
В том же интервью Ельцин опроверг утверждения о своих якобы тесных отношениях с Березовским, который якобы и посоветовал выбрать Путина. «Я вообще, вопреки слухам, никогда не находился с ним в тесном контакте. Он не бывал у меня дома, мы не сидели за одним столом. Тем более не соответствуют действительности разговоры о том, что он, вроде бы, материально меня поддерживал», - отметил Ельцин.