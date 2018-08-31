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«Я наткнулся на него...»: в США рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

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Билл Клинтон и Борис Ельцин.

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP

В США рассекретили расшифровку разговоров первого президента России Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном о преемнике главы российского государства. Из обнародованных документов следует, что 8 сентября 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина, который тогда уже сменил кресло главы ФСБ на должность премьер-министра России. Ельцин объяснил своему коллеге, почему сделал именно такой выбор, передает NEWSru.

Документы 19-летней давности появились на сайте президентской библиотеки Клинтона, расположенной в Литл-Рок (штат Арканзас), вместе с еще более 1 тыс. документов по российско-американским отношениям 1990-х годов. Этот архив включает в себя ранее засекреченные стенограммы переговоров американского и российского президентов. В частности, 8 сентября Ельцин так сообщил Клинтону о своем преемнике Владимире Путине: «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным... Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек».

Новый премьер-министр был до того неизвестен, не только на Западе, но даже и в России - он лишь годом ранее возглавил ФСБ. И Ельцин хотел заверить Клинтона, что восходящая звезда Владимир Путин - «основательный человек», пишет «Радио Свобода». Ельцин сообщил по телефону Клинтону, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», - сказал Ельцин.

В том же разговоре Клинтон указывает, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты и он ждет встречи с ним. Напомним, Клинтон тогда уже был знаком с Путиным - они встречались на саммите АТЭС в Окленде в сентябре 1999 года. По словам Клинтона, Путин произвел на него впечатление умного человека.

Из другой стенограммы следует, что в ходе разговора, который состоялся 19 ноября 1999 года, Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах.

«Конечно, Путин, - отвечает Ельцин. - Он будет преемником. Он демократ и знает Запад».

«Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы - законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом», - сказал Ельцин.

Как отмечает экс-советник президента Клинтона по вопросам России, вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс, сегодня довольно странно читать о таких разговорах президентов двух стран.

Подобный доверительный тон бесед между Ельциным и Клинтоном резко контрастирует с нынешними американо-российскими двусторонними отношениями, которые опустились до уровня холодной войны.

Два президента обсуждали практически любые вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и внутригосударственных проблем. К примеру, Ельцин опасался, что каким-то горячим головам закрадется в голову мысль вернуть России Крым, подаренный Украине Хрущевым.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин накануне Нового года объявил о своей отставке, попросил прощения у российского народа и фактически призвал проголосовать на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина, который в то время уже был председателем правительства России.

Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й страной руководил Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет. На выборах президента 18 марта текущего года Путин вновь победил.

Ельцин признался, что рассматривал в качестве преемника Немцова

В качестве возможных преемников в 1998 году Ельцин рассматривал и другие кандидатуры. Среди них был и лидер «Союза правых сил» Борис Немцов.

Осенью 2003 года в интервью «Московским новостям» первый президент РФ заявил, что не жалеет о выборе, сделанном осенью 1999 года. Но у Путина были конкуренты. По словам Ельцина, в качестве своего возможного преемника он рассматривал и лидера «Союза правых сил» Бориса Немцова. Однако его кандидатура в итоге была отвергнута.

В Кремле не были уверены, что избиратели готовы поддержать правых на выборах.

К тому же, по словам Ельцина, из всех политиков ему труднее всего было работать именно с Немцовым. Как вспоминал первый президент России, Немцов был самым неуловимым. «Партизан какой-то», - сказал он. Ельцин объяснил, что Немцов часто шел напролом, не согласовывая свои идеи.

Однако Ельцин подчеркнул, что в стратегии развития страны они с Немцовым всегда сходились в едином мнении. А разногласия были «так, по мелочам...»

Ельцин даже публично называл Немцова своим преемником.

«Я приехал в Нижний Новгород, где он был губернатором. Много мы с ним говорили, потом я помотался по предприятиям, магазинам, с людьми встретился и понял, что отношение к нему хорошее. Человек - сразу видно - энергичный, умный, значит, надо его поднять. Это вообще мой принцип при подборе кадров. Человека стоит выдвигать на новую должность, пока он до этой должности немного не дорос. То же самое, кстати, с Владимиром Путиным было. Понятно, что к началу 2000 года он еще не был готовым президентом. В отличие от меня, он не прошел все ступеньки - хозяйственную работу, политическую, на местном уровне, на федеральном... Так вот, изучая Немцова, я понял, что он не готов быть президентом страны. Да, он человек яркий, интересный, фонтанирует идеями. Помните, как, став вице-премьером, он начал труднейшую, чрезвычайно важную для страны реформу ЖКХ? Активизировал борьбу с чиновничьей бюрократией. По его инициативе я подписал Указ о проведении открытых конкурсов среди частных фирм, которые осуществляли госпоставки. Именно он сделал первые шаги по реформированию госмонополий, и эту работу продолжает сегодняшнее правительство. Я по-прежнему верю в Бориса Ефимовича и надеюсь на него». По словам Ельцина, Путин сильно отличался от других политиков того поколения.

Якобы Путин согласился принять предложение стать преемником только со второго разговора на эту тему.

В том же интервью Ельцин опроверг утверждения о своих якобы тесных отношениях с Березовским, который якобы и посоветовал выбрать Путина. «Я вообще, вопреки слухам, никогда не находился с ним в тесном контакте. Он не бывал у меня дома, мы не сидели за одним столом. Тем более не соответствуют действительности разговоры о том, что он, вроде бы, материально меня поддерживал», - отметил Ельцин.

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