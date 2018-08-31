«Я наткнулся на него...»: в США рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Wow. Without fanfare, a comprehensive archive of White House documents covering nearly all of Bill Clinton’s meetings and phone calls with Boris Yeltsin from 1993-1999 has been declassified and is now online. https://t.co/OyW6R2bqUX 1/ pic.twitter.com/sMZanglzjs — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 30 августа 2018 г.

Как отмечает экс-советник президента Клинтона по вопросам России, вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс, сегодня довольно странно читать о таких разговорах президентов двух стран.

Подобный доверительный тон бесед между Ельциным и Клинтоном резко контрастирует с нынешними американо-российскими двусторонними отношениями, которые опустились до уровня холодной войны.

Два президента обсуждали практически любые вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и внутригосударственных проблем. К примеру, Ельцин опасался, что каким-то горячим головам закрадется в голову мысль вернуть России Крым, подаренный Украине Хрущевым.

Yeltsin warning Bill Clinton his political opponents, then communists, would take back Crimea if they got in power. 4/21/96 pic.twitter.com/Jl3iACdbqr — Boris Zilberman (@rolltidebmz) 30 августа 2018 г.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин накануне Нового года объявил о своей отставке, попросил прощения у российского народа и фактически призвал проголосовать на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина, который в то время уже был председателем правительства России.

Владимир Путин впервые возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й страной руководил Дмитрий Медведев. В сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет. На выборах президента 18 марта текущего года Путин вновь победил.

Ельцин признался, что рассматривал в качестве преемника Немцова

В качестве возможных преемников в 1998 году Ельцин рассматривал и другие кандидатуры. Среди них был и лидер «Союза правых сил» Борис Немцов.

Осенью 2003 года в интервью «Московским новостям» первый президент РФ заявил, что не жалеет о выборе, сделанном осенью 1999 года. Но у Путина были конкуренты. По словам Ельцина, в качестве своего возможного преемника он рассматривал и лидера «Союза правых сил» Бориса Немцова. Однако его кандидатура в итоге была отвергнута.

В Кремле не были уверены, что избиратели готовы поддержать правых на выборах.

К тому же, по словам Ельцина, из всех политиков ему труднее всего было работать именно с Немцовым. Как вспоминал первый президент России, Немцов был самым неуловимым. «Партизан какой-то», - сказал он. Ельцин объяснил, что Немцов часто шел напролом, не согласовывая свои идеи.

Однако Ельцин подчеркнул, что в стратегии развития страны они с Немцовым всегда сходились в едином мнении. А разногласия были «так, по мелочам...»

Ельцин даже публично называл Немцова своим преемником.

«Я приехал в Нижний Новгород, где он был губернатором. Много мы с ним говорили, потом я помотался по предприятиям, магазинам, с людьми встретился и понял, что отношение к нему хорошее. Человек - сразу видно - энергичный, умный, значит, надо его поднять. Это вообще мой принцип при подборе кадров. Человека стоит выдвигать на новую должность, пока он до этой должности немного не дорос. То же самое, кстати, с Владимиром Путиным было. Понятно, что к началу 2000 года он еще не был готовым президентом. В отличие от меня, он не прошел все ступеньки - хозяйственную работу, политическую, на местном уровне, на федеральном... Так вот, изучая Немцова, я понял, что он не готов быть президентом страны. Да, он человек яркий, интересный, фонтанирует идеями. Помните, как, став вице-премьером, он начал труднейшую, чрезвычайно важную для страны реформу ЖКХ? Активизировал борьбу с чиновничьей бюрократией. По его инициативе я подписал Указ о проведении открытых конкурсов среди частных фирм, которые осуществляли госпоставки. Именно он сделал первые шаги по реформированию госмонополий, и эту работу продолжает сегодняшнее правительство. Я по-прежнему верю в Бориса Ефимовича и надеюсь на него». По словам Ельцина, Путин сильно отличался от других политиков того поколения.

Якобы Путин согласился принять предложение стать преемником только со второго разговора на эту тему.