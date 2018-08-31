Tellitud netikommentaar. ФОТО: Kuvatõmmis

Tellitud netikommentaar. ФОТО: Kuvatõmmis

Как ранее выяснили СМИ, покупкой комментариев занимались Александр Корнилов и его соратник Александр Дорофеев.

Имеющиеся у Postimees логи Skype подтверждают, что покупкой комментариев занимался именно Дорофеев, а комментарии заказывались для тестирования на другом портале участников схемы – baltija.eu. И baltija.eu, и Baltnews предназначены преимущественно для русскоязычной аудитории Эстонии.

Три года назад, в ноябре, Дорофеев связался в Skype с неким Артемом. «Что касается комментариев, это идет через вас?», - спросил Дорофеев. Получив утвердительный ответ, он сообщил, что для эксперимента хочет заказать комментарии для baltija.eu.

Артем: «Мы готовы помочь. Комментировать можно все материалы?»

Дорофеев: «Да, все, что интересно, но не берите старые темы. Сколько IP-адресов вы можете использовать?»

Артем: «Зависит от объема заказа. Если минимально 50 комментариев, то их пишут обычно один-два человека. Прокси-серверы мы не используем, сами постим. Для чего нужны разные IP?»

Дорофеев: «Ага. Начнем с 50 комментариев от двоих человек на том портале, что я вам дал. Если все устроит, сможем и дальше работать на других страничках уже с большим количеством комментариев. Разные IP нужны, чтобы у владельца страницы не было причин считать, что происходит что-то мутное, а что это реальные уникальные пользователи».

Артем ответил, что его принципы не позволяют ему писать на чужие страницы, но все же на 50 комментариев договорились. Цена одного комментария составила девять рублей или 11 евоцентов.

В отчете Дорофеева сказано, что фальшиевые комментаторы использовали такие имена, как: Борис, Руссо-Туристо, Маркс или Брат Стали. Они либо дискутировали между собой, либо вмешивались в разговор с другими комментаторами.

Tellitud netikommentaar. ФОТО: Kuvatõmmis

Например, под статьей о нападении террориста в Париже комментаторы свели все к обсуждению конфликта на Украине. «Необходимо помнить, что украинских террористов и солдат подготовила Эстония. На своей собственной территории...» - написал комментатор по имени Миха Маклай.

Ему ответил Семен Марков – одно из имен проплаченных интернет-троллей. «Откуда такая информация? Боевиков для Украины учила США. Не раз видел даже базы,на которых они тренировались, а еще интервью одного из боевиков, где он подробно рассказывал, чему учили, как кормили и тд».

Тогда в беседу вступил еще один фальшивый комментатор по имени Тор. «Ну это еще не точно. Хотя тоже слышал аналогичное же мнение, но оно тоже фактами не было подтврждено!», - ответил он Михе Маклаю.

Tellitud netikommentaar. ФОТО: Kuvatõmmis

Под другой статьей, на этот раз речь в ней шла об Украине, тот же Семен Марков написал: «Режим Киева сегодня полностью зависит от помощи, которая поступает с Запада. - этого и хотел Запад, этого он и добился. А весь этот Майдан - все это было только инструментом в достижении цели.»

В беседу вмешался еще один тролль, Руссо-Туристо: «Естественно, весь Майдан был с подачи Запада, не сам же народ решил себя пострелять и загнать в эту кабалу. Другое дело, что этот же народ не до конца понимает всю суть происходящего, искренне веря, что на Западе им будет лучше».

Подобные комментарии были написаны под 22 статьями. Одни были агрессивными, другие более уравновешенными.

Tellitud netikommentaar. ФОТО: Kuvatõmmis