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  • Видео: на польской границе в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 нелегалов

Видео: на польской границе в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 нелегалов

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Poola piirivalveameti ja politsei koostöös tabati Eesti veoki koormamata poolhaagisest 20 ebaseaduslikku sisserändajat.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В начале августа вблизи пограничного пункта Будзиско в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 вьетнамцев-нелегалов. Речь идет о 12 мужчинах в возрасте от 14 до 38 лет и восьми женщинах в возрасте от 14 до 29 лет.

На прицепе грузовика имелся логотип работающей в Таллинне транспортной компании Irjako OÜ, представители которой не пожелали комментировать произошедшее, отметив лишь, что этот прицеп был давно продан, пишет портал Äripäeva logistikauudised.ee.

Водителем оказался 53-летний мужчина без гражданства, имеющий вид на жительство Эстонии. Его подозревают в преднамеренной контрабанде людьми (в прицепе не было товара) и ему грозит до восьми лет тюрьмы. Нелегалов отправили обратно в Литву, то есть в страну, в которой они находились в последнее время.

Исполнительный директор Ассоциации международных перевозчиков Эстонии (ERAA) Тойво Кулдкепп сказал, что слышал об этом случае, но сначала решил, что это какая-то фейковая новость из Литвы, так как никто из ERAA ничего об этом не знал. Недавно обнародованное видео польской погранохраны стало для него крайне неприятным сюрпризом.

Смотрите видео!

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