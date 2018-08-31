Видео: на польской границе в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 нелегалов

На прицепе грузовика имелся логотип работающей в Таллинне транспортной компании Irjako OÜ, представители которой не пожелали комментировать произошедшее, отметив лишь, что этот прицеп был давно продан, пишет портал Äripäeva logistikauudised.ee.

Водителем оказался 53-летний мужчина без гражданства, имеющий вид на жительство Эстонии. Его подозревают в преднамеренной контрабанде людьми (в прицепе не было товара) и ему грозит до восьми лет тюрьмы. Нелегалов отправили обратно в Литву, то есть в страну, в которой они находились в последнее время.

Исполнительный директор Ассоциации международных перевозчиков Эстонии (ERAA) Тойво Кулдкепп сказал, что слышал об этом случае, но сначала решил, что это какая-то фейковая новость из Литвы, так как никто из ERAA ничего об этом не знал. Недавно обнародованное видео польской погранохраны стало для него крайне неприятным сюрпризом.