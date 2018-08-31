Алкоголь, курение и тарарам: дети съездили в концертную поездку, отец ребенка обратился в полицию

Дочь живущего в Кыо Пеэтера Асу оказалась одной из тех детей, которые недавно побывали в концертной поездке в польской Версалинке вместе с международным молодежным духовым оркестром и пострадали там из-за того, что старшие спутники употребляли алкоголь. Отец обратился в полицию, пишет Sakala.
13-летняя Келина Асу рассказала, что во время автобусной поездки из Польши в Эстонию ее спутники, среди которых были несовершеннолетние, пили, сидели на полу, стояли и орали. “Руководитель Лейли Кусск при этом не делала ничего. Ей несколько раз звонили родители, чьи дети сообщили, что хотят домой, потому что у них голова болит от шума. Она обещала что-то сделать, но не сделала ничего”.
Отец грозит судом
“Мы говорили в Пярну с девочками, которые пили алкоголь, одной было 15, другой 16 лет. Мы просили их вести себя потише, но они сказали, что наше мнение ничего не значит”, - рассказала Келина Асу, добавив, что эта поездка оказалась для нее крайне неудачной, поскольку по ночам из-за веселящихся было трудно спать.
Пеэтер Асу в связи с поездкой подал заявление в полицию. Во вторник он и другой родитель Херманн Кальмус ходили давать показания. “Я хочу, чтобы кто-то признал себя виновным. Не хочу никого наказывать, но хочу, чтобы Лейли Кууск больше не ездила в поездки с детьми”.
По его словам, Лейли Кууск в личных беседах не признала своей вины и указывала на то, что алкоголь употребляли молодые люди из Латвии и Польши. “Лейли Кууск утверждала, что она не была ответственным лицом, а лишь заключала договоры. Я вменяю ей в вину, что она не поняла, что там что-то не так, у нее на все было оправдание. Полиция сказала мне, что я могу обратиться в суд, если решение не будет найдено. На следующей неделе я пойду в волостную управу (волость Пыхья-Сакала. – прим. ред.), потому что я хочу знать, что они предпримут. Если они скажут, что Лейли Кууск продолжит сопровождать детей в поездках, я с этим не согласен. Если они решат, что она не может больше этого делать, оставлю все как есть”.
11-летняя дочь живущей в Выхма Астрид Вало тоже была в этой поездке. По словам Вало, пьянка и курение электронных сигарет в автобусе не представляли особенно серьезной проблемы, но ее дочери всего 11, и естественно, это ее насторожило. “Курение в автобусе противоречит здравому смыслу, хотя это и была электронная сигарета, все-таки она издавала какой-то дым. Поначалу я была очень разгневана, потому что думала, что большинство были несовершеннолетними, но когда съездила на концерты в Выхма и Кыо, увидела, что многие были взрослыми, кроме того граждане другого государства были с сопровождающими», - рассказала она, добавив, что ее ребенку алкоголь все же никто не предлагал.
Полиция расследует дело
По словам Астрид Вало, большую проблему составлял языковой барьер, потому что дети по природе легко общаются, но в школе английский учили мало, а русский не изучали вообще. Несмотря на все это, по мнеию Вало, поездка была содержательной, а дни длинными и заполненными серьезной работой.
Вильяндиский полицейский по делам молодежи Карин Ааре констатировала, что информация о предполагаемом употреблении алкоголя попала от родителей к стражам правопорядка. По инициативе полиции во вторник состоялся круглый стол с участием родителей, полиции и лица, отвечавшего во время поездки за детей.
“Во избежание подобных случаев стороны заключили соглашение, что о заслуживающем порицания поведении будут проинформированы и другие участники оркестра, находящиеся за рубежом, чтобы и они могли объяснить своей молодежи, что употребление алкоголя во время учебных и тренировочных лагерей недопустимо, ни один несовершеннолетний не должен видеть, как пьют взрослые, и тем более, в этом участвовать”, - пояснила Карин Ааре.
Кроме того, участники договорились, что в дальнейшем к таким лагерям будет привлекаться больше несовершеннолетних, которые отвечают за детей и обеспечивают их благополучие.
Договорились они и о том, что будут составлены правила и порядок поездок, которые исключают употребление запрещенных веществ и прочие недопустимые действия. По словам Ааре, обсудили и то, что при организации учебных лагерей необходимо руководствоваться интересами самых маленьких участников, чтобы они были защищены и под присмотром. Несмотря на то, что большая ответственность в поездках ложится на организаторов и путешествующих вместе с детьми взрослых, по мнению полицейского по делам молодежи, и родители детей должны проводить дома разъяснительную работу.
“Полиция продолжает заниматься этим случаем, и мы побеседуем и с теми несовершеннолетними, которые ездили в лагерь и якобы употребляли алкоголь. Мы попытаемся выяснить, почему они это сделали, и донести до них информацию о вреде алкоголя и его влиянии на организм. Но важнее всего, чтобы в дальнейшем дети держались подальше от алкоголя, а взрослые сделали все от них зависящее, чтобы дети с ним не сталкивались”, - сказала Ааре.
Лейли Кууск, организатор поездки
Лейли Кууск
Elmo Riig/SAKALA
18 августа, когда мы были в городе Прейли в Латвии, со мной связались родители Пеэтер Асу, Херманн Кальмус и Пилле-Рийн Кальмус. Все они жаловались на распитие алкоголя в автобусе, которое, как утверждается, происходило, когда мы 16 и 17 августа мы ехали из Белостока в Даугавпилс. Поскольку с упомянутого события к тому времени прошло уже довольно много часов, факт употребления алкоголя задним числом проверить было трудно. В тот же день я долго и серьезно беседовала с молодыми людьми из Эстонии. Взрослые не отрицали, что употребляли легкие алкогольные напитки, но заявили, что не предлагали их несовершеннолетним и не видели, чтобы те пили. Мы договорились, что хотя они и совершеннолетние, им тоже нельзя пить. В беседе не принимали участия молодые люди, которые пожаловались на происходившее в автобусе.
Я сразу обратилась к проводившему лагерь и концертную поездку поляку Томашу Чарнецкому, поскольку в работе оркестра участвовали молодые люди из трех стран: Эстонии, Польши и Латвии. Ни во время поездки Белосток – Даугавпилс, ни по пути из Прейли в Сууре-Яани, ни в другое время ко мне не обращался ни один молодой человек с жалобой на то, что в автобусе слишком много шума или поведение какого-то члена оркестра его раздражает.
Естественно, в автобусе пели, один раз, например, пели, поздравляя с днем рождения польскую девочку, и можно сказать, что было относительно шумно. На основе опыта могу сказать, что молодые поляки обычно более шумны. Кроме того, в автобусе говорили на четырех языках, часть членов была русскоязычной.
Очевидно, дети действительно хотели домой, поскольку работа оркестра была весьма напряженной и мы долго не были дома. Возможно, из-за этого они видели происходящее в более черном цвете. Организаторы научились на полученном опыте, что молодежный коллектив столь разных возрастов не всегда возможно слить в единое целое и это в будущем следует учитывать.