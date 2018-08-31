Алкоголь, курение и тарарам: дети съездили в концертную поездку, отец ребенка обратился в полицию

Лейли Кууск, организатор поездки

Лейли Кууск Elmo Riig/SAKALA

18 августа, когда мы были в городе Прейли в Латвии, со мной связались родители Пеэтер Асу, Херманн Кальмус и Пилле-Рийн Кальмус. Все они жаловались на распитие алкоголя в автобусе, которое, как утверждается, происходило, когда мы 16 и 17 августа мы ехали из Белостока в Даугавпилс. Поскольку с упомянутого события к тому времени прошло уже довольно много часов, факт употребления алкоголя задним числом проверить было трудно. В тот же день я долго и серьезно беседовала с молодыми людьми из Эстонии. Взрослые не отрицали, что употребляли легкие алкогольные напитки, но заявили, что не предлагали их несовершеннолетним и не видели, чтобы те пили. Мы договорились, что хотя они и совершеннолетние, им тоже нельзя пить. В беседе не принимали участия молодые люди, которые пожаловались на происходившее в автобусе.

Я сразу обратилась к проводившему лагерь и концертную поездку поляку Томашу Чарнецкому, поскольку в работе оркестра участвовали молодые люди из трех стран: Эстонии, Польши и Латвии. Ни во время поездки Белосток – Даугавпилс, ни по пути из Прейли в Сууре-Яани, ни в другое время ко мне не обращался ни один молодой человек с жалобой на то, что в автобусе слишком много шума или поведение какого-то члена оркестра его раздражает.

Естественно, в автобусе пели, один раз, например, пели, поздравляя с днем рождения польскую девочку, и можно сказать, что было относительно шумно. На основе опыта могу сказать, что молодые поляки обычно более шумны. Кроме того, в автобусе говорили на четырех языках, часть членов была русскоязычной.

Очевидно, дети действительно хотели домой, поскольку работа оркестра была весьма напряженной и мы долго не были дома. Возможно, из-за этого они видели происходящее в более черном цвете. Организаторы научились на полученном опыте, что молодежный коллектив столь разных возрастов не всегда возможно слить в единое целое и это в будущем следует учитывать.