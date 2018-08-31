Недавно закончился проект «полевых работ» государственных чиновников Эстонии, благодаря которому около 160 человек смогли временно поработать в Ида-Вирумаа, чтобы у них сложилось более ясное представление о жизни северо-восточного региона. В ходе командировки был сделан общий вывод: Ида-Вирумаа нуждается в большем количестве средств и заслуживает их.
Конечно, нуждается! Ида-Вирумаа всегда являлся главным поставщиком электроэнергии, и это до сих пор наша заслуга. Я не преувеличил бы, сказав, что Ида-Вирумааский регион и его народ является самым разумным и полезным для экономики Эстонии. Чем же полезен Ида-Вирумаа и как привлечь сюда денежные ресурсы?
Исследуем влияние целлюлозного завода!
Поговорка гласит: не суди книгу по обложке. Исследование влияния завода по переработке древесины на окружающую среду не принесло бы абсолютно никакого вреда ни общественности, ни эстонской природе, о которой мы все совместно заботимся. Намного эффективнее быть осведомлёнными и анализировать потенциальные последствия на основе данных, полученных в ходе исследования, нежели гадать на картах, какой необычайно большой урон нашей среде может нанести наличие завода.
Существуют ограничения Европейского Союза (программа деятельности ЕС до 2020 года), которые не допускают строительства чрезмерно загрязняющих среду заводов. Согласно опросу общественного мнения, лишь население Таллинна и Ида-Вирумаа в исследовании и непосредственно в строительстве завода никаких проблем не видит. Следовательно, в случае его строительства в Ида-Вирумаа, такого протеста как в Тарту, вероятно, не было бы.
И это абсолютно понятно. Отказываться от миллиардной инвестиции без проведения исследования и анализа его результатов - неправильно. Как многие специалисты, так и Европейская Комиссия подтверждают, что работа заводов согласно действующим требованиям по защите окружающей среды приносит экономике только пользу. Из первого исследования завода выяснилось, что его введение в строй принесло бы в экономику напрямую от 210 до 270 миллионов евро. У нашего инфотехнологического государства должна существовать индустриальная основа, которая держит экономику на плаву и смягчает проблему безработицы в регионах.
Даешь разнообразное производство электроэнергии!
Весь мир движется в сторону использования возобновляемых источников энергии. Отказ от добывания сланца в Ида-Вирумаа является условно смертельным приговором для региона, так как мы являемся столицей добывания этой горной породы. Даже нынешняя ситуация довольно прискорбна, потому что вся материальная польза, которую приносит северо-восточный уезд нашей стране, относительно безвозмездная. Ида-Вируские местные самоуправления получили суммарно 13,5 миллиона евро из фондов выравнивания и поддержки, а также в течение последних четырех лет в уезд поступило 39,35 миллиона из Фонда содействия по развитию предпринимательства.
Проанализировав соотношение численности населения и дотаций, получаемых уездами, можно прийти к выводу, что Ида-Вирумаа получает меньше финансирования из фондов поддержки и выравнивания в расчёте на душу населения, чем, например, Ляэне-Вирумаа или Пярнумаа. Также и помощь Фонда по развитию предпринимательства изначально кажется большой, но в расчёте на душу населения Ида-Вирумаа располагается на 11-м месте.
Шахты являются работодателями для многих жителей (в том числе и с основным, средним или средним специальным образованием) и обеспечивают их хорошим доходом. Отказ от добывания сланца в случае нынешней ситуации кажется не очень разумной мыслью. Я согласен, что мы должны увеличивать долю источников возобновляемой энергии среди общей выработки электроэнергии, но мы должны делать это не за счет закрытия сланцевых шахт, а за счет постройки новых парков возобновляемой энергии.
Благодаря этому и производство электроэнергии стало бы разнообразным. Мы должны поддерживать высокотехнологическую обрабатку сланца и создавать безопасные условия для его добычи, постепенно отказываться от сжигания сланца и в свою очередь заниматься его экспортом и обогащением. В Ида-Вирумаа самая большая в Эстонии внутригосударственная эмиграция: закрытие шахт поспособствовало бы еще большему переселению и повысило бы безработицу среди жителей уезда.
Денежные ресурсы обратно в Ида-Вирумаа!
Потенциальным решением, как вернуть деньги обратно в регион, могло бы стать создание благоприятных условий для предпринимателей, которые работают в Ида-Вирумаа, в виде снижения налогов и строительства университета. Можно заметить такую закономерность, что предприниматели Северо-Восточной Эстонии не хотят уходить из Ида-Вирумаа, а бизнесмены других уездов не осмеливаются распространять свою деятельность на наш уезд. Чтобы стимулировать расширение предприятий в Ида-Вирумаа, следует предложить налоговые льготы для оживления региона. Как только оборот денег увеличится, активизируется и уезд, следовательно, Ида-Вирумаа будет внушать больше доверия банкам, и благодаря этому вероятность получения займа для строительства новых зданий будет намного выше.
Создание университета убило бы одним выстрелов сразу несколько зайцев: переселение в Ида-Вирумаа возросло бы, а эмиграция из региона уменьшилась бы, так как закончившие школу или училище люди могли бы продолжить обучение в Ида-Вирумаа (нынешняя ситуация в целом это не позволяет); активный бизнес мог бы быть взаимосвязан с университетом, предлагая места для проведения практики студентов. И если бы все звезды сошлись, у нас бы появилась прямая необходимость заняться строительством новых домов. С момента восстановления независимости в Ида-Вирумаа было построено не более пяти многоквартирных домов. В случае большого оборота студентов и роста населения, появление новостроек было бы разумнее реновации старых зданий.
Государственные чиновники, которые приняли участие в полевых работах, все без исключения хорошо отозвались о нашем уезде. Да и посетившие «Кремлевских соловьев» были удивлены, что цивилизация существует и за Ляэне-Вирумаа.
Ида-Вирумаа является превосходным местом для внутреннего туризма. Это очень приятно, что люди здесь отдыхают и развлекаются, но они по-прежнему не хотят здесь оставаться. Хотя принятое правительством решение вывести государственные должности из столицы и имеет положительный характер, оно не исправляет ту проблему, что эмиграция из Ида-Вирумаа является самой высокой в стране, а заселение региона, наоборот, является самым низким.
При более обильном финансировании и привлечении сюда инвесторов (как Эст-Фор Инвест), здесь уже очень скоро смогли бы появиться первые лучи надежды на оживление региона, население которого не брезгует делать экономически полезную для Эстонии работу. Именно поэтому Ида-Вирумаа - регион с самым разумным населением.