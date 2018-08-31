Конечно, нуждается! Ида-Вирумаа всегда являлся главным поставщиком электроэнергии, и это до сих пор наша заслуга. Я не преувеличил бы, сказав, что Ида-Вирумааский регион и его народ является самым разумным и полезным для экономики Эстонии. Чем же полезен Ида-Вирумаа и как привлечь сюда денежные ресурсы?

Исследуем влияние целлюлозного завода!

Поговорка гласит: не суди книгу по обложке. Исследование влияния завода по переработке древесины на окружающую среду не принесло бы абсолютно никакого вреда ни общественности, ни эстонской природе, о которой мы все совместно заботимся. Намного эффективнее быть осведомлёнными и анализировать потенциальные последствия на основе данных, полученных в ходе исследования, нежели гадать на картах, какой необычайно большой урон нашей среде может нанести наличие завода.

Существуют ограничения Европейского Союза (программа деятельности ЕС до 2020 года), которые не допускают строительства чрезмерно загрязняющих среду заводов. Согласно опросу общественного мнения, лишь население Таллинна и Ида-Вирумаа в исследовании и непосредственно в строительстве завода никаких проблем не видит. Следовательно, в случае его строительства в Ида-Вирумаа, такого протеста как в Тарту, вероятно, не было бы.

И это абсолютно понятно. Отказываться от миллиардной инвестиции без проведения исследования и анализа его результатов - неправильно. Как многие специалисты, так и Европейская Комиссия подтверждают, что работа заводов согласно действующим требованиям по защите окружающей среды приносит экономике только пользу. Из первого исследования завода выяснилось, что его введение в строй принесло бы в экономику напрямую от 210 до 270 миллионов евро. У нашего инфотехнологического государства должна существовать индустриальная основа, которая держит экономику на плаву и смягчает проблему безработицы в регионах.

Даешь разнообразное производство электроэнергии!

Весь мир движется в сторону использования возобновляемых источников энергии. Отказ от добывания сланца в Ида-Вирумаа является условно смертельным приговором для региона, так как мы являемся столицей добывания этой горной породы. Даже нынешняя ситуация довольно прискорбна, потому что вся материальная польза, которую приносит северо-восточный уезд нашей стране, относительно безвозмездная. Ида-Вируские местные самоуправления получили суммарно 13,5 миллиона евро из фондов выравнивания и поддержки, а также в течение последних четырех лет в уезд поступило 39,35 миллиона из Фонда содействия по развитию предпринимательства.

Проанализировав соотношение численности населения и дотаций, получаемых уездами, можно прийти к выводу, что Ида-Вирумаа получает меньше финансирования из фондов поддержки и выравнивания в расчёте на душу населения, чем, например, Ляэне-Вирумаа или Пярнумаа. Также и помощь Фонда по развитию предпринимательства изначально кажется большой, но в расчёте на душу населения Ида-Вирумаа располагается на 11-м месте.