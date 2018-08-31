Фото и видео: на Московском автосалоне показали автомобиль, на котором ездит Владимир Путин

Крупнейшая российская автомобильная выставка - Московский международный автомобильный салон (ММАС) - стартовала 29 августа в выставочном комплексе "Крокус-экспо".
На выставке обещаны громкие премьеры и новинки, а изюминкой автосалона стала мировая премьера российских люксовых автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта "Кортеж", сообщает Newsru.com.
Седьмая по счету московская автовыставка начала свою работу с пресс- и бизнес-дней 29 и 30 августа, а для широкой публики откроется с 31 августа и пройдет до 9 сентября.
В этом году на ММАС состоялась мировая премьера автомобилей российского люксового бренда Aurus, разработанных ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Кортеж". Публике представили лимузин и седан Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок первого лица государства.
На автосалоне создатели автомобиля планируют начать принимать заказы потенциальных клиентов, а старт продаж намечен на начало 2019 года. В первый год продать планируется около 50-70 машин.
Как рассказал сегодня РИА "Новости" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, подписание контрактов на российские автомобили Aurus начнется в сентябре после презентации на Московском автосалоне. В коммерческом сегмента проекте уже есть более сотни заявок на Aurus. Внедорожник проекта Aurus выйдет в серию в конце будущего года или в первом квартале 2020-го. Производство автомобилей Aurus в 2019 году составит порядка 120 машин, из них более 50-ти придется на основного заказчика. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале 2019 года. Ориентировочная цена - от 10 млн рублей (около 125 000 евро).
Презентация российского бренда #Aurus разработки @fgupnami на Московском автосалоне! #senat - лимузин. pic.twitter.com/TfLKd8MBIx— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 29 августа 2018 г.