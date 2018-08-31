Фото и видео: на Московском автосалоне показали автомобиль, на котором ездит Владимир Путин

На выставке обещаны громкие премьеры и новинки, а изюминкой автосалона стала мировая премьера российских люксовых автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта "Кортеж", сообщает Newsru.com.

Седьмая по счету московская автовыставка начала свою работу с пресс- и бизнес-дней 29 и 30 августа, а для широкой публики откроется с 31 августа и пройдет до 9 сентября.

В этом году на ММАС состоялась мировая премьера автомобилей российского люксового бренда Aurus, разработанных ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Кортеж". Публике представили лимузин и седан Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок первого лица государства.

На автосалоне создатели автомобиля планируют начать принимать заказы потенциальных клиентов, а старт продаж намечен на начало 2019 года. В первый год продать планируется около 50-70 машин.