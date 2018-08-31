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  • Фото: гражданин Ирака, обвиняемый в изнасиловании в Таллинне, предстал перед судом

Фото: гражданин Ирака, обвиняемый в изнасиловании в Таллинне, предстал перед судом

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Сегодня в Харьюском уездном суде проходит предварительное заседание по делу гражданина Ирака, которого обвиняют в изнасиловании финки в Таллинне.

В апреле группа по борьбе с преступлениями сексуального характера Пыхьяской префектуры задержала 35-летнего гражданина Ирака, которого подозревают в изнасиловании 23-летней гражданки Финляндии в Таллинне. По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и разрешения суда его взяли под стражу, пишет Postimees.

Согласно собранной к настоящему моменту информации, мужчину обвиняют в том, что ранним утром 14 апреля вблизи перекрестка Рауа он совершил преступление сексуального характера. Жертва преступления в медицинской помощи не нуждалась. Подозреваемым оказался гражданин Ирака, который находится в Эстонии на основании вида на жительство.

По словам руководителя группы по борьбе с преступлениями сексуального характера Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, речь идет об исключительном случае. «С учетом имевшейся информации мы сражу же стали устанавливать личность предполагаемого преступника. В воскресенье, 22 апреля, в ранние часы мы задержали мужчину в расположенном в Таллинне увеселительном заведении. При установлении личности и задержании этого человека большую помощь нам оказал сотрудник охранной фирмы», - объяснил руководящий предварительным расследованием Реймо Райвет.

«Уличные изнасилования, когда жертва и преступник не знакомы, происходят крайне редко. Для нас важно, чтобы о каждом преступлении сексуального характера или попытке его совершения люди всегда обращались в полицию. Так мы можем проверить информацию, быстро отреагировать и сразу же приступить к поиску предполагаемого преступника», - добавил он.

В связи с произошедшем было начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает изнасилование.

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