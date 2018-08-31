Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Мюнхен за 121 евро!
31 августа 2018, 11:01
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 548 евро
Туда-обратно из Таллинна на Окинаву начиная с 518 евро
Туда-обратно из Риги в Стамбул начиная с 78 евро
Туда-обратно из Риги во Вьетнам начиная с 429 евро
Туда-обратно из Таллинна на Крит начиная со 159 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная со 121 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 127 евро
Туда-обратно из Риги в Попрад (Словакия) начиная с 81 евро