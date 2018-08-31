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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Мюнхен за 121 евро!

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Мюнхен.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и reisiguru.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 548 евро

Туда-обратно из Таллинна на Окинаву начиная с 518 евро

Туда-обратно из Риги в Стамбул начиная с 78 евро

Туда-обратно из Риги во Вьетнам начиная с 429 евро

Туда-обратно из Таллинна на Крит начиная со 159 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная со 121 евро

Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная со 127 евро

Туда-обратно из Риги в Попрад (Словакия) начиная с 81 евро

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