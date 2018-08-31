Враждебная политика: Россия выталкивает эстонцев с Нового шелкового пути

“РЖД пытается помешать движению китайских товарных поездов в Эстонию, однако это невозможно в долгосрочной перспективе, поскольку международные договоры не позволяют ограничивать транзит из третьих стран, - сказал глава ЭЖД Эрик Лайдвеэ. – Они просто не утверждают график движения поездов”.

На фоне нынешних совместных военных учений России и Китая, по словам Лайдвеэ, кажется маловероятным, что блокировка железнодорожных перевозок в направлении Эстонии может продлиться долго. “Невозможно, что смогут долго препятствовать экспорту своих друзей и союзников. Мы запустим эти поезда”, - добавил Лайдвеэ.

Русскоязычный портал Rubaltic написал вчера, что РЖД предпочитает направлять китайские транзитные товары в порт Усть-Луга на Балтике. Также портал добавляет, что, если страны Балтии продолжат двигаться тем же внешнеполитическим курсом, они могут забыть о проходящем через Россию китайском транзите.

В середине августа ЭЖД изъяла из своих графиков запланированные на август три китайских поезда, поскольку, как утверждалось, не удалось достигнуть договоренности с эстонским Налогово-таможенным департаментом по вопросу о контроле и декларировании товаров. Тогда стороны выразили надежду на то, что поезда придут в сентябре.

По расчетам ЭЖД, к концу года из Китая в Эстонию могло бы прибывать пять поездов в неделю в рамках проекта Нового шелкового пути, который дотирует китайское государство.

Известный предприниматель в области логистики Марко Ластик сообщил в апреле, что его фирма GTS Express собирается в рамках этого проекта установить регулярное сообщение товарных поездов с Китаем, и первые составы придут уже после Иванова дня.

Две логистические компании пытаются увеличить объем проходящих через Эстонию контейнеров почти на 60%. Если в прошлом году ЭЖД обработала 33 500 стандартных морских контенейров, то китайское коммерческое направление могло бы увеличить их объем в годовом расчете почти на 20 000.