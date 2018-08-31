Квартира в цокольном этаже: модно, удобно, недорого

Квартиры в цокольных этажах - маленькая, но интересная часть нашего рынка недвижимости. Они привлекают недорогой ценой и интересными планировками, пишет Kodustill.
Вообще квартиры в цокольных этажах можно разделить на две категории. К первой, по словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Марины Ходус, относятся двухэтажные квартиры, первый этаж которых находится в подвале. Это сделано для увеличения жилой площади. В таких квартирах, как правило, интересный интерьер, своеобразие которого подчеркивается каменными или кирпичными стенами без штукатурки или деревянными балками и перекрытиями.
Второй тип таких квартир - квартиры, которые полностью находятся в подвале. Круг покупателей таких квартир довольно узок. Они подходят для ведения мелкого бизнеса или для сдачи внаем, так как наниматель много времени в съемной квартире не проводит, а, в основном, только ночует.
Тем не менее, квартира, частично или полностью находящаяся в цокольном этаже - своего рода нишевой товар, на который так или иначе находится покупатель. Прошли времена, когда квартиры в цокольных этажах считались сырыми и темными подвальными квартирами. Отремонтированные по современным строительным нормам, это светлые, удобные и приятные квартиры.
Квартира в цокольном этаже привлекает ценой
«Так как квартира к цокольном этаже отличается от квартир на верхних этажах, это отражается и на их цене. В целом квартира в цокольном этаже на 20-30% дешевле, чем точно такая же по площади и состоянию квартира на первом этаже», - отметила Ходус.
Именно благодаря низкой цене удается найти покупателя на такую квартиру, а удобная планировка и симпатичный ремонт ускоряют процесс продажи. «Это хороший вариант для молодых семей, кредитные возможности которых невелики, получить неплохую площадь за сравнительно небольшие деньги», - сказала маклер. Больше всего таких квартир продается в деревянных домах в Каламая, Пельгулинне, Уус-Мааильме и в Кадриорге.