Квартира в цокольном этаже: модно, удобно, недорого

Вообще квартиры в цокольных этажах можно разделить на две категории. К первой, по словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Марины Ходус, относятся двухэтажные квартиры, первый этаж которых находится в подвале. Это сделано для увеличения жилой площади. В таких квартирах, как правило, интересный интерьер, своеобразие которого подчеркивается каменными или кирпичными стенами без штукатурки или деревянными балками и перекрытиями.

Второй тип таких квартир - квартиры, которые полностью находятся в подвале. Круг покупателей таких квартир довольно узок. Они подходят для ведения мелкого бизнеса или для сдачи внаем, так как наниматель много времени в съемной квартире не проводит, а, в основном, только ночует.

Тем не менее, квартира, частично или полностью находящаяся в цокольном этаже - своего рода нишевой товар, на который так или иначе находится покупатель. Прошли времена, когда квартиры в цокольных этажах считались сырыми и темными подвальными квартирами. Отремонтированные по современным строительным нормам, это светлые, удобные и приятные квартиры.

Квартира в цокольном этаже привлекает ценой

«Так как квартира к цокольном этаже отличается от квартир на верхних этажах, это отражается и на их цене. В целом квартира в цокольном этаже на 20-30% дешевле, чем точно такая же по площади и состоянию квартира на первом этаже», - отметила Ходус.