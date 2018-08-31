Перед законом все равны: депутатам не разрешили бесплатно парковаться в Старом городе

Столичные власти отказали депутатам Рийгикогу в возможности бесплатно парковать свои автомобили на улице Команданди в Старом городе Таллинна.
По оценке горуправы, нет оснований для освобождения депутатов от необходимости оплачивать парковку в платной парковочной зоне Старого города, пишет rus.err.ee.
Недавно канцелярия Рийгикогу выразила беспокойство, что потребность парламента в парковочных местах значительно больше, чем позволяет площадь перед замком Тоомпеа. В своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса административный директор канцелярии Рийгикогу Ахто Сакс посетовал на то, что и сегодня разрешения на парковку на площади перед парламентом выдаются не всем желающим, а по минимуму.
Парковка в Старом городе стоит 300 евро в месяц, 6 евро в час или 1,20 евро за 15 минут.