Перед законом все равны: депутатам не разрешили бесплатно парковаться в Старом городе

Недавно канцелярия Рийгикогу выразила беспокойство, что потребность парламента в парковочных местах значительно больше, чем позволяет площадь перед замком Тоомпеа. В своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса административный директор канцелярии Рийгикогу Ахто Сакс посетовал на то, что и сегодня разрешения на парковку на площади перед парламентом выдаются не всем желающим, а по минимуму.