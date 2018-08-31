Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся

В марте Ковальчук продал внедорожник BMW Х5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Средства от продажи автомобиля также были направлены на благотворительность. Тогда он отметил, что, кроме автомобиля, у него есть и другие памятные подарки из Южной Кореи: «У нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди».