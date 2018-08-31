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Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся

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GANGNEUNG, SOUTH KOREA ? FEBRUARY 14, 2018: Olympic Athlete from Russia Ilya Kovalchuk looks on in their men's preliminary round ice hockey match against Slovakia during the 2018 Winter Olympic Games, at the Gangneung Hockey Centre. Valery Sharifulin/TASS

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Лос Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выставил на аукцион свою олимпийскую майку с автографами всех членов российской сборной.

«Аукцион длится до 5 сентября. Старт — два миллиона рублей. Шаг — 50 тысяч. Майка крутая… Сделаем доброе дело», — написал он, добавив, что все вырученные средства будут переданы на благотворительность.

«Уникальная майка в одном экземпляре, эксклюзив», — отметил спортсмен.

На видео стоявший рядом с Ковальчуком Александр Радулов также решил поучаствовать в аукционе и предложил купить его вставную челюсть за три миллиона рублей.

В марте Ковальчук продал внедорожник BMW Х5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Средства от продажи автомобиля также были направлены на благотворительность. Тогда он отметил, что, кроме автомобиля, у него есть и другие памятные подарки из Южной Кореи: «У нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди».

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