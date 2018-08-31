Юнкер: Еврокомиссия поддержит идею отказа от перевода часов
31 августа 2018, 11:30
Европейская комиссия направит странам-членам ЕС рекомендацию отменить сезонный перевод стрелок часов и остаться на летнем времени, заявил сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер телеканалу ZDF.
"Мы провели исследование, в котором приняли участие миллионы людей. Я считаю, что в будущем круглый год должно действовать только летнее время, и это произойдет", - сказал Юнкер.
По словам Юнкера, соответствующее решение Еврокомиссия примет в течение сегодняшнего дня.