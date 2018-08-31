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Юнкер: Еврокомиссия поддержит идею отказа от перевода часов

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Jean-Claude Juncker.

ФОТО: POOL / Reuters / SCANPIX

Европейская комиссия направит странам-членам ЕС рекомендацию отменить сезонный перевод стрелок часов и остаться на летнем времени, заявил сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер телеканалу ZDF.

"Мы провели исследование, в котором приняли участие миллионы людей. Я считаю, что в будущем круглый год должно действовать только летнее время, и это произойдет", - сказал Юнкер.

По словам Юнкера, соответствующее решение Еврокомиссия примет в течение сегодняшнего дня.

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