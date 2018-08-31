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Helsingin Sanomat: пьянство персонала - усугубляющаяся проблема авиакомпании Finnair

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Самолет Finnair.

ФОТО: JACKY NAEGELEN/Reuters

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat пишет, что среди персонала авиакомпании Finnair усугубляется проблема злоупотребления алкоголем.

Издание опирается на документы Финского департамента здоровья, из которых выясняется, что употребление алкоголя - растущий тренд в Finnair. Те случаи пьянства на работе, о которых к настоящему моменту известно общественности, являются всего лишь верхушкой айсберга, передает Majandus24.

А именно, в середине августа стало известно, что в аэропорту Хельсинки-Вантаа в крови пилота, который должен был лететь в Рим, обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Авиакомпания заявила, что к употреблению алкоголя на рабочем посту у них нулевая толерантность и со дня уволила этого человека.

Последние документы, попавшие в распоряжение Helsingi Sanomat, говорят о том, что проблема намного шире. Например, только в этом году авиакомпания отправила на лечение от алкоголизма десятерых сотрудников. 

Авиаперевозчик сказал изданию, что они знают о проблеме и обсуждали ее в фирме.

В Finnair работает около 2600 человек, из них тысяча - пилоты.

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