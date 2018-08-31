Helsingin Sanomat: пьянство персонала - усугубляющаяся проблема авиакомпании Finnair

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat пишет, что среди персонала авиакомпании Finnair усугубляется проблема злоупотребления алкоголем.
Издание опирается на документы Финского департамента здоровья, из которых выясняется, что употребление алкоголя - растущий тренд в Finnair. Те случаи пьянства на работе, о которых к настоящему моменту известно общественности, являются всего лишь верхушкой айсберга, передает Majandus24.
А именно, в середине августа стало известно, что в аэропорту Хельсинки-Вантаа в крови пилота, который должен был лететь в Рим, обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Авиакомпания заявила, что к употреблению алкоголя на рабочем посту у них нулевая толерантность и со дня уволила этого человека.
Последние документы, попавшие в распоряжение Helsingi Sanomat, говорят о том, что проблема намного шире. Например, только в этом году авиакомпания отправила на лечение от алкоголизма десятерых сотрудников.
Авиаперевозчик сказал изданию, что они знают о проблеме и обсуждали ее в фирме.
В Finnair работает около 2600 человек, из них тысяча - пилоты.