«Если бы в России за допинг давали пять лет тюрьмы...»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что из-за нового допингового скандала России больше не доверят проведение крупных международных стартов, сообщает sports.ru.
Ранее из-за допинга Тюмень лишилась чемпионата мира 2021 года, в сезоне-2018/19 на территории России также не пройдут соревнования международного уровня.
«До этого было море обвинений, чему сейчас удивляться?! Я не сомневался, что у нас будет беда. Многие считают, что это политический заказ, но я так не считаю. Это очередной транш за нашу безграмотность, безалаберность. И не только в биатлоне, а в целом, в российском спорте. Так что все закономерно.
Закон о допинге принят, что называется, как попало. Если бы у нас за применение запрещенных препаратов давали пять лет тюрьмы, как в Италии, все было бы по-другому.
Не сомневаюсь, что Россию ожидают санкции. Уверен, что больше ни одного крупного турнира нашей стране проводить не дадут.
А отвечать нужно тем, кто работал в последние годы, например тот же Виктор Майгуров, но в первую очередь нужно спрашивать с экс-министра спорта Виталия Мутко. Я давно об этом говорю, но в ответ слышу обвинения, что Тихонов, дескать, скандальный. Но приведите хоть один пример, когда я был не прав», – сказал Тихонов.