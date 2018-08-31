«Если бы в России за допинг давали пять лет тюрьмы...»

Ранее из-за допинга Тюмень лишилась чемпионата мира 2021 года, в сезоне-2018/19 на территории России также не пройдут соревнования международного уровня.

«До этого было море обвинений, чему сейчас удивляться?! Я не сомневался, что у нас будет беда. Многие считают, что это политический заказ, но я так не считаю. Это очередной транш за нашу безграмотность, безалаберность. И не только в биатлоне, а в целом, в российском спорте. Так что все закономерно.

Закон о допинге принят, что называется, как попало. Если бы у нас за применение запрещенных препаратов давали пять лет тюрьмы, как в Италии, все было бы по-другому.

Не сомневаюсь, что Россию ожидают санкции. Уверен, что больше ни одного крупного турнира нашей стране проводить не дадут.